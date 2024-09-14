Колишній гравець Роми висловився про гру Артема Довбика

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Колишній гравець римської "Роми" Раджа Наїнгголан висловився про гру українця Артема Довбика в клубі. Він заявив, що ще не встиг добре "роздивитись" його.

Про це він сказав в ефірі Controcalcio на платформі Twitch.

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Відомий футболіст Раджа Наїнгголан заявив, що йому зовсім не сподобалась гра українського нападника Артема Довбика у "Ромі". В останніх матчах йому не вдалось проявити себе якнайкраще.

"З того, що я бачив у перших трьох іграх, він мені не сподобався. Проти Кальярі він потрапив у перекладину, але це єдине, що він зробив. Я його погано бачив. Чесно кажучи, я погано знаю його, але, можливо, після того, як він адаптується і краще дізнається своїх товаришів по команді, він зможе забити багато голів", — сказав футболіст про Довбика.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Відомо, що у поточному сезоні Артем провів три матчі за "Рому", проте відзначитись результативними діями йому поки не вдалось.

Раджа грав у складі "Роми" з 2014 по 2018 рік й в 138 матчах забив 26 голів.

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