Колишній гравець Роми висловився про гру Артема Довбика

Довбика жорстко розкритикували в Італії через відсутність голів
Колишній гравець римської "Роми" Раджа Наїнгголан висловився про гру українця Артема Довбика в клубі. Він заявив, що ще не встиг добре "роздивитись" його.
Про це він сказав в ефірі Controcalcio на платформі Twitch.
Наїнгголан оцінив гру Довбика
Відомий футболіст Раджа Наїнгголан заявив, що йому зовсім не сподобалась гра українського нападника Артема Довбика у "Ромі". В останніх матчах йому не вдалось проявити себе якнайкраще.
"З того, що я бачив у перших трьох іграх, він мені не сподобався. Проти Кальярі він потрапив у перекладину, але це єдине, що він зробив. Я його погано бачив. Чесно кажучи, я погано знаю його, але, можливо, після того, як він адаптується і краще дізнається своїх товаришів по команді, він зможе забити багато голів", — сказав футболіст про Довбика.
Відомо, що у поточному сезоні Артем провів три матчі за "Рому", проте відзначитись результативними діями йому поки не вдалось.
Раджа грав у складі "Роми" з 2014 по 2018 рік й в 138 матчах забив 26 голів.
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