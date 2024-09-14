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Довбика жестко раскритиковали в Италии из-за отсутствия голов

14 сентября 2024 11:55
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Бывший игрок Ромы высказался об игре Артема Довбика
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Бывший игрок римской "Ромы" Раджа Наингголан высказался об игре украинца Артема Довбика в клубе. Он заявил, что еще не успел хорошо "рассмотреть" его.

Об этом он сказал в эфире Controcalcio на платформе Twitch.

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Известный футболист Раджа Наингголан заявил, что ему совсем не понравилась игра украинского нападающего Артема Довбика в "Роме". В последних матчах ему не удалось проявить себя как можно лучше.

"Из того, что я видел в первых трех играх, он мне не понравился. Против Кальяри он попал в перекладину, но это единственное, что он сделал. Я его плохо видел. Честно говоря, я плохо знаю его, но, возможно, после того, как он адаптируется и лучше узнает своих товарищей по команде, он сможет забить много голов", — сказал футболист о Довбике.

Артем Довбик на тренировке
Артём Довбык на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Известно, что в текущем сезоне Артем провел три матча за "Рому", однако отличиться результативными действиями ему пока не удалось.

Раджа играл в составе "Ромы" с 2014 по 2018 год и в 138 матчах забил 26 голов.

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