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Дружина Левандовського незабаром дебютує у MMA

24 червня 2023 17:18
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Агабекян Карен
редактор
Дружина Левандовського незабаром дебютує у MMA
Анна і Роберт Левандовські із золотою бутсою. Фото: economictimes.indiatimes.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Анна Левандовскі, дружина нападаючого "Барселони" Роберта Левандовського, незабаром збирається дебютувати в MMA. Дівчина вже одержала відповідну пропозицію.

Дівчина збирається дебютувати в промоції KSW, повідомив портал RMC Sport .

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Раніше чоловік Анни Роберт потрапив на камери разом із російським тенісистом Данилом Медведєвим. При цьому поляк постійно підтримував Україну.

Анна Левандовскі в карате. Фото: Google

Дівчина є титулованою каратисткою

За словами Анни Левандовскі, вона отримала пропозицію від власника польського промоції змішаних єдиноборств KSW.

"Я випила каву з власником KSW, і він запропонував мені спробувати щось нове. Він сказав мені, що підготовка займе два роки", — сказала дівчина.

Дівчина також зазначила, що їй необхідно проконсультуватися із чоловіком і лише тоді вона відповість на пропозицію. При цьому Анна додала, що натхненна пропозицією.

Зазначимо, що Анна є призером чемпіонатів світу та Європи з карате та чемпіонкою Польщі.

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