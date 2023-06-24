Дружина Левандовського незабаром дебютує у MMA
Анна Левандовскі, дружина нападаючого "Барселони" Роберта Левандовського, незабаром збирається дебютувати в MMA. Дівчина вже одержала відповідну пропозицію.
Дівчина збирається дебютувати в промоції KSW, повідомив портал RMC Sport .
Раніше чоловік Анни Роберт потрапив на камери разом із російським тенісистом Данилом Медведєвим. При цьому поляк постійно підтримував Україну.
Дівчина є титулованою каратисткою
За словами Анни Левандовскі, вона отримала пропозицію від власника польського промоції змішаних єдиноборств KSW.
"Я випила каву з власником KSW, і він запропонував мені спробувати щось нове. Він сказав мені, що підготовка займе два роки", — сказала дівчина.
Дівчина також зазначила, що їй необхідно проконсультуватися із чоловіком і лише тоді вона відповість на пропозицію. При цьому Анна додала, що натхненна пропозицією.
Зазначимо, що Анна є призером чемпіонатів світу та Європи з карате та чемпіонкою Польщі.
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