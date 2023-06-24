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Жена Левандовски вскоре дебютирует в MMA

24 июня 2023 17:18
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Агабекян Карен
редактор
Жена Левандовски вскоре дебютирует в MMA
Анна и Роберт Левандовски с золотой бутсой. Фото: economictimes.indiatimes.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Анна Левандовски, жена нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, вскоре собирается дебютировать в MMA. Девушка уже получила соответствующее предложение.

Девушка собирается дебютироватьв в промоушене KSW, сообщил портал RMC Sport.

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Анна Левандовски в карате. Фото: Google

Девушка является титулованной каратисткой

По словам Анны Левандовски, она получила предложение от владельца польского промоушена смешанных единоборств KSW.

"Я выпила кофе с владельцем KSW, и он предложил мне попробовать что-то новое. Он сказал мне, что подготовка займет два года", — сказала девушка.

Девушка также отметила, что ей необходимо проконсультироваться с мужем и только тогда она ответит на предложение. При этом Анна добавила, что воодушевлена предложением.

Отметим, что Анна является призером чемпионатов мира и Европы по каратэ, и чемпионкой Польши.

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