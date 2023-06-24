Жена Левандовски вскоре дебютирует в MMA
Анна Левандовски, жена нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, вскоре собирается дебютировать в MMA. Девушка уже получила соответствующее предложение.
Девушка собирается дебютироватьв в промоушене KSW, сообщил портал RMC Sport.
Ранее муж Анны Роберт попал на камеры вместе с российским теннисистом Даниилом Медведев. При этом поляк постоянно поддерживал Украину.
Девушка является титулованной каратисткой
По словам Анны Левандовски, она получила предложение от владельца польского промоушена смешанных единоборств KSW.
"Я выпила кофе с владельцем KSW, и он предложил мне попробовать что-то новое. Он сказал мне, что подготовка займет два года", — сказала девушка.
Девушка также отметила, что ей необходимо проконсультироваться с мужем и только тогда она ответит на предложение. При этом Анна добавила, что воодушевлена предложением.
Отметим, что Анна является призером чемпионатов мира и Европы по каратэ, и чемпионкой Польши.
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