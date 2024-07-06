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Дружина Циганкова показала, на кого схожий син футболіста

6 липня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Циганкова показала, як виріс син українського футболіста
Віктор Циганков під час презентації нової форми "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков готується до нового сезону. Водночас його дружина Романа та син Леон насолоджуються середземноморським літом.

Дружина українського футболіста опублікувала нові сімейні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор Циганков провів успішний сезон у складі "Жирони" та допоміг каталонській команді вперше в історії вийти до Ліги чемпіонів. Після цього футболіст зіграв за збірну України на Євро-2024. Через травму півзахисник зміг взяти участь лише в одному матчі.

Романа та Леон Циганкови
Романа та Леон Циганкови. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

На кого схожий син Циганкова

Український футболіст готується до нового сезону та відновлюється від наслідків травми. Його дружина Романа та син Леон проводять багато часу на свіжому повітрі. Маленький син родини вже помітно підріс.

Романа та Леон Циганкови
Сім'я Віктора Циганкова. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

Чим старшим стає Леон, тим більше він схожий на свого тата. Хлопчик з'явився на світ 21 березня 2023 року. У ньому вгадуються риси й Віктора, і Романи, проте на деяких фотографіях дитина видається просто копією батька.

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спорт футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Жирона дружини футболістів

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