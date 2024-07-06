Жена Цыганкова показала, как вырос сын украинского футболиста

Виктор Цыганков во время презентации новой формы "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Футболист испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков готовится к новому сезону. В то же время его жена Романа и сын Леон наслаждаются средиземноморским летом.

Супруга украинского футболиста опубликовала новые семейные фотографии на своей странице в Instagram.

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Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и помог каталонской команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. После этого футболист сыграл за сборную Украины на Евро-2024. Из-за травмы полузащитник смог принять участие только в одном матче.

Романа и Леон Цыганковы. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

На кого похож сын Цыганкова

Украинский футболист готовится к новому сезону и восстанавливается от последствий травмы. Его жена Романа и сын Леон проводят много времени на свежем воздухе. Маленький сын семейной пары уже заметно вырос.

Семья Виктора Цыганкова. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

Чем старше становится Леон, тем больше он похож на своего папу. Мальчик появился на свет 21 марта 2023 года. В нем угадываются черты и Виктора, и Романы, однако на некоторых фотографиях ребенок кажется просто копией отца.

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