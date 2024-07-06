Жена Цыганкова показала, как вырос сын украинского футболиста

Жена Цыганкова показала, на кого похож сын футболиста
Футболист испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков готовится к новому сезону. В то же время его жена Романа и сын Леон наслаждаются средиземноморским летом.
Супруга украинского футболиста опубликовала новые семейные фотографии на своей странице в Instagram.
Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и помог каталонской команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. После этого футболист сыграл за сборную Украины на Евро-2024. Из-за травмы полузащитник смог принять участие только в одном матче.
На кого похож сын Цыганкова
Украинский футболист готовится к новому сезону и восстанавливается от последствий травмы. Его жена Романа и сын Леон проводят много времени на свежем воздухе. Маленький сын семейной пары уже заметно вырос.
Чем старше становится Леон, тем больше он похож на своего папу. Мальчик появился на свет 21 марта 2023 года. В нем угадываются черты и Виктора, и Романы, однако на некоторых фотографиях ребенок кажется просто копией отца.
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