Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Цыганкова показала, на кого похож сын футболиста arrow

Жена Цыганкова показала, на кого похож сын футболиста

6 июля 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Цыганкова показала, как вырос сын украинского футболиста
Виктор Цыганков во время презентации новой формы "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков готовится к новому сезону. В то же время его жена Романа и сын Леон наслаждаются средиземноморским летом. 

Супруга украинского футболиста опубликовала новые семейные фотографии на своей странице в Instagram

Читайте также:

Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и помог каталонской команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. После этого футболист сыграл за сборную Украины на Евро-2024. Из-за травмы полузащитник смог принять участие только в одном матче. 

Романа и Леон Цыганковы
Романа и Леон Цыганковы. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

На кого похож сын Цыганкова 

Украинский футболист готовится к новому сезону и восстанавливается от последствий травмы. Его жена Романа и сын Леон проводят много времени на свежем воздухе. Маленький сын семейной пары уже заметно вырос. 

Романа и Леон Цыганковы
Семья Виктора Цыганкова. Фото: www.instagram.com/manaromana8/

Чем старше становится Леон, тем больше он похож на своего папу. Мальчик появился на свет 21 марта 2023 года. В нем угадываются черты и Виктора, и Романы, однако на некоторых фотографиях ребенок кажется просто копией отца. 

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира. 

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы. 

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.

"Манчестер Сити" вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона жены футболистов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны