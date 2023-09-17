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Дуже хвилювався, — Трубін про дебют за "Бенфіку"

17 вересня 2023 16:00
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Агабекян Карен
редактор
Дуже хвилювався, — Трубін про дебют за "Бенфіку"
Анатолій Трубін. Фото: Instagram Трубіна
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер Анатолій Трубін провів офіційний дебютний матч за "Бенфіку". У цій грі він пропустив гол, а його команда виграла у "Візели".

Після матчу Анатолій в Instagram висловився про дебют.

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Зазначимо, що донецький "Шахтар" отримав за трансфер Трубіна 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.

Хвилювання Трубіна

За словами голкіпера, на початку матчу він відчував хвилювання, яке пройшло з першим дотиком м’яча. Після цього Трубін насолоджувався грою.

"З моменту переходу в "Бенфіку" я чекав цього дня. Нова команда, нові відчуття, все нове для мене.

Дуже хвилювався перед матчем. Колись так само сильно хвилювався перед дебютом в "Шахтарі". Та вчора всі переживання пройшли з першим дотиком м'яча. Далі вже просто насолоджувався грою та можливістю грати", — написав Трубін.

Також футболіст подякував тренерському штабові та визнав, що йому є над чим працювати.

"Велика вдячність команді та тренерському штабу. І вболівальникам. Це просто шалена підтримка, це фантастика. Навіть на гостьовій грі тисячі фанів, які роблять атмосферу.

Є над чим працювати. Є що покращувати. Та хочеться продовжувати. Щоб це був перший серед багатьох матчів за "Бенфіку", — зазначив Трубін.

Зазначимо, що моментів біля воріт українця було настільки мало, що якщо він і насолоджувався грою, то лише у виконанні партнерів як глядач.

За весь матч Трубін зробив один сейв, а гол українець пропустив з пенальті. У Анатолія за 90 хвилин 26 дотиків м'яча, віддав 23 з 25 пасів (96% точність), та 4 з 6 діагональних передач.

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Трубін став найгіршим гравцем у складі "Бенфіки" у дебютному матчі за клуб.

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