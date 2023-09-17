Очень волновался, — Трубин о дебюте за "Бенфику"

Анатолий Трубин. Фото: Instagram Трубина

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел официальный дебютный матч за "Бенфику". В этой игре он пропустил гол, а его команда выиграла у "Визелы".

После матча Анатолий в Instagram высказался о дебюте.

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Волнение Трубина

По словам голкипера, в начале матча он испытывал волнение, прошедшее с первым касанием мяча. После этого Трубин наслаждался игрой.

"С момента перехода в "Бенфику" я ждал этот день. Новая команда, новые ощущения, все новое для меня.

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в "Шахтере". Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть", — написал Трубин.

Также футболист поблагодарил тренерский штаб и признал, что ему есть над чем работать.

"Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщикам. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанатов, делающих атмосферу.

Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за "Бенфику", — отметил Трубин.

Отметим, что моментов у ворот украинца было настолько мало, что если он и наслаждался игрой, то только в исполнении партнеров как зритель.

За весь матч Трубин совершил единственный сейв, а гол украинец пропустил с пенальти. У Анатолия за 90 минут 26 касаний мяча, он отдал 23 из 25 пасов (96% точность), и 4 из 6 диагональных передач.

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