Два гравці України U-21 включені до збірної першого туру Євро-2023

Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

Одразу два футболісти молодіжної збірної України потрапили до символічної збірної першого туру групового етапу Євро-2023. Обидва вони захищають кольори закордонних клубів.

Команда Руслана Ротаня стартувала з перемоги на турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України U-21 почала з тріумфу на молодіжному чемпіонаті Європи-2023. Підопічні Руслана Ротаня обіграли хорватів із рахунком 2:0. Експерти позитивно оцінили дії української команди. Відразу двох футболістів "синьо-жовтих" було включено до команди кращих гравців першого туру групового етапу Євро-2023 за версією SofaScore.

Кащук став найкращим гравцем першого туру Євро-2023. Фото: пресслужба УАФ

Герої у складі збірної України

Аналітики виділили двох гравців команди Ротаня за підсумками матчу із Хорватією. Правий вінгер Олексій Кащук став найкращим футболістом першого туру з оцінкою 8,8 бала. Він забив гол та зробив результативну передачу. Права на 22-річного гравця належать донецькому "Шахтарю", а сам він виступає на правах оренди за азербайджанський "Сабах".

У символічній збірній опинився і захисник Максим Таловєров. Йому поставили оцінку 8,0 бала. 22-річний футболіст є вихованцем "Шахтаря". У нього діє контракт із празькою "Славією", але Таловєров виступає на правах оренди за ЛАСК з Австрії.

Збірна першого туру Євро-2023. Скріншот SofaScore

Крім українців по два представники у символічній команді отримали збірні Іспанії та Бельгії.

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