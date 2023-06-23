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Два гравці України U-21 включені до збірної першого туру Євро-2023

23 червня 2023 14:57
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Два гравці України U-21 включені до збірної першого туру Євро-2023
Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу два футболісти молодіжної збірної України потрапили до символічної збірної першого туру групового етапу Євро-2023. Обидва вони захищають кольори закордонних клубів.

Команда Руслана Ротаня стартувала з перемоги на турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Збірна України U-21 почала з тріумфу на молодіжному чемпіонаті Європи-2023. Підопічні Руслана Ротаня обіграли хорватів із рахунком 2:0. Експерти позитивно оцінили дії української команди. Відразу двох футболістів "синьо-жовтих" було включено до команди кращих гравців першого туру групового етапу Євро-2023 за версією SofaScore.

Олексій Кащук
Кащук став найкращим гравцем першого туру Євро-2023. Фото: пресслужба УАФ

Герої у складі збірної України

Аналітики виділили двох гравців команди Ротаня за підсумками матчу із Хорватією. Правий вінгер Олексій Кащук став найкращим футболістом першого туру з оцінкою 8,8 бала. Він забив гол та зробив результативну передачу. Права на 22-річного гравця належать донецькому "Шахтарю", а сам він виступає на правах оренди за азербайджанський "Сабах".

У символічній збірній опинився і захисник Максим Таловєров. Йому поставили оцінку 8,0 бала. 22-річний футболіст є вихованцем "Шахтаря". У нього діє контракт із празькою "Славією", але Таловєров виступає на правах оренди за ЛАСК з Австрії.

збірна першого туру Євро-2023
Збірна першого туру Євро-2023. Скріншот SofaScore

Крім українців по два представники у символічній команді отримали збірні Іспанії та Бельгії.

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