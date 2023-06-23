Румыния Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023

Румыния — Украина: где смотреть онлайн матча молодежного Евро-2023
Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины U-21 встретится со сверстниками из Румынии. В случае победы команда Руслана Ротаня может выйти в плей-офф турнира.
Украинские болельщики смогут посмотреть этот матч Евро-2023 онлайн, сообщает портал Новини.LIVE.
В субботу, 24 июня, на стадионе "Стяуа" в Бухаресте молодежная сборная Румынии примет национальную команду Украины. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть онлайн матча Румыния — Украина
Поединок молодежных команд украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Матч группового этапа Евро-2023 Украина U-21 — Румыния U-21 будут транслировать онлайн региональные телеканалы "Суспільного". К примеру, болельщики смогут посмотреть игру на каналах "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" и других.
Этот поединок будет доступен в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.
Положение команд накануне матча
Молодежная сборная Украины начала путь на Евро-2023 с победы над Хорватией (2:0), которая считалась фаворитом встречи. Румыны в качестве одного из хозяев турнира были разгромлены дома Испанией со счетом 0:3.
Команда Эмила Сандоя полностью провалила дебютную встречу и рискует остаться за бортом плей-офф Евро-2023. Украинцев ждет сложный поединок, поскольку румыны приложат максимум усилий для победы. А вот подопечные Руслана Ротаня в случае победы наберут шесть очков, и это будет серьезная заявка на выход из группы.
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