Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Румунія — Україна: де дивитися онлайн матчу молодіжного Євро-2023 arrow

Румунія — Україна: де дивитися онлайн матчу молодіжного Євро-2023

23 червня 2023 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Румунія Україна — де дивитись онлайн матча Євро-2023
Руслан Ротань виконує гімн України. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Румунії. У разі перемоги команда Руслана Ротаня може вийти у плей-офф турніру.

Українські вболівальники зможуть переглянути цей матч Євро-2023 онлайн, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У суботу, 24 червня, на стадіоні "Стяуа" у Бухаресті молодіжна збірна Румунії прийме національну команду України. Початок поєдинку заплановано на 19:00 за київським часом.

молодіжна збірна України
Україна у матчі Євро-2023. Фото: пресслужба УАФ

Де дивитись онлайн матчу Румунія — Україна

Поєдинок молодіжних команд українські вболівальники матимуть змогу подивитися у прямому ефірі. Матч групового етапу Євро-2023 Україна U-21 — Румунія U-21 транслюватимуть онлайн регіональні телеканали "Суспільного". Наприклад, уболівальники зможуть переглянути гру на каналах "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" та інших.

Цей поєдинок буде доступний у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Положення команд напередодні матчу

Молодіжна збірна України розпочала шлях на Євро-2023 з перемоги над Хорватією (2:0), яка вважалася фаворитом зустрічі. Румуни як один із господарів турніру були розгромлені вдома Іспанією з рахунком 0:3.

Команда Еміла Сандоя повністю провалила дебютну зустріч та ризикує залишитися за бортом плей-офф Євро-2023. На українців чекає складний поєдинок, оскільки румуни докладуть максимум зусиль для перемоги. А ось підопічні Руслана Ротаня у разі перемоги наберуть шість очок, і це буде серйозна заявка на вихід із групи.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.

Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.

Гравець збірної України Віктор Циганков опинився у компанії Букайо Сака та Харрі Кейна.

Хавбек Руслан Маліновський повернеться до Італії: "Марсель" готовий продати українця.

Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.

Массіміліано Алегрі йде у відставку: "Ювентус" вибрав нового тренера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB