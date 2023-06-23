Румунія Україна — де дивитись онлайн матча Євро-2023

Руслан Ротань виконує гімн України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

У другому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Румунії. У разі перемоги команда Руслана Ротаня може вийти у плей-офф турніру.

Українські вболівальники зможуть переглянути цей матч Євро-2023 онлайн, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 24 червня, на стадіоні "Стяуа" у Бухаресті молодіжна збірна Румунії прийме національну команду України. Початок поєдинку заплановано на 19:00 за київським часом.

Україна у матчі Євро-2023. Фото: пресслужба УАФ

Де дивитись онлайн матчу Румунія — Україна

Поєдинок молодіжних команд українські вболівальники матимуть змогу подивитися у прямому ефірі. Матч групового етапу Євро-2023 Україна U-21 — Румунія U-21 транслюватимуть онлайн регіональні телеканали "Суспільного". Наприклад, уболівальники зможуть переглянути гру на каналах "Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" та інших.

Цей поєдинок буде доступний у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Положення команд напередодні матчу

Молодіжна збірна України розпочала шлях на Євро-2023 з перемоги над Хорватією (2:0), яка вважалася фаворитом зустрічі. Румуни як один із господарів турніру були розгромлені вдома Іспанією з рахунком 0:3.

Команда Еміла Сандоя повністю провалила дебютну зустріч та ризикує залишитися за бортом плей-офф Євро-2023. На українців чекає складний поєдинок, оскільки румуни докладуть максимум зусиль для перемоги. А ось підопічні Руслана Ротаня у разі перемоги наберуть шість очок, і це буде серйозна заявка на вихід із групи.

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