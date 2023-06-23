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Два игрока Украины U-21 включены в сборную первого тура Евро-2023

23 июня 2023 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Два игрока Украины U-21 включены в сборную первого тура Евро-2023
Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу два футболиста молодежной сборной Украины попали в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2023. Оба они защищают цвета заграничных клубов. 

Команда Руслана Ротаня стартовала с победы на турнире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины U-21 начала с триумфа на молодежном чемпионате Европы. Подопечные Руслана Ротаня обыграли хорватов со счетом 2:0. Эксперты положительно оценили действия украинской команды. Сразу два футболиста сборной Украины были включены в команду лучших игроков первого тура группового этапа Евро-2023 по версии SofaScore. 

Алексей Кащук
Кащук стал лучшим игроком первого тура Евро-2023. Фото: пресс-служба УАФ

Герои в составе сборной Украины

Аналитики выделили двух игроков команды Ротаня по итогам матча с Хорватией. Правый вингер Алексей Кащук стал лучшим футболистом первого тура с оценкой 8,8 балла. Он забил гол и сделал результативную передачу. Права на 22-летнего игрока принадлежат донецкому "Шахтеру", а сам он выступает на правах аренды за азербайджанский "Сабах". 

В символической сборной оказался и защитник Максим Таловеров. Ему поставили оценку 8,0 балла. 22-летний футболист является воспитанником "Шахтера". У него действует контракт с пражской "Славией", но Таловеров выступает на правах аренды за ЛАСК из Австрии. 

сборная первого тура Евро-2023
Сборная первого тура Евро-2023. Скриншот SofaScore

Помимо украинцев по два представителя в символической команде получили сборные Испании и Бельгии. 

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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