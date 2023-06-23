Два игрока Украины U-21 включены в сборную первого тура Евро-2023

Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Сразу два футболиста молодежной сборной Украины попали в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2023. Оба они защищают цвета заграничных клубов.

Команда Руслана Ротаня стартовала с победы на турнире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины U-21 начала с триумфа на молодежном чемпионате Европы. Подопечные Руслана Ротаня обыграли хорватов со счетом 2:0. Эксперты положительно оценили действия украинской команды. Сразу два футболиста сборной Украины были включены в команду лучших игроков первого тура группового этапа Евро-2023 по версии SofaScore.

Кащук стал лучшим игроком первого тура Евро-2023. Фото: пресс-служба УАФ

Герои в составе сборной Украины

Аналитики выделили двух игроков команды Ротаня по итогам матча с Хорватией. Правый вингер Алексей Кащук стал лучшим футболистом первого тура с оценкой 8,8 балла. Он забил гол и сделал результативную передачу. Права на 22-летнего игрока принадлежат донецкому "Шахтеру", а сам он выступает на правах аренды за азербайджанский "Сабах".

В символической сборной оказался и защитник Максим Таловеров. Ему поставили оценку 8,0 балла. 22-летний футболист является воспитанником "Шахтера". У него действует контракт с пражской "Славией", но Таловеров выступает на правах аренды за ЛАСК из Австрии.

Сборная первого тура Евро-2023. Скриншот SofaScore

Помимо украинцев по два представителя в символической команде получили сборные Испании и Бельгии.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

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