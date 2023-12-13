Дворазовий оліймпійський чемпіон та військовий Юрій Чебан провів урок дітям Чернігивщини
Дворазовий Олімпійський чемпіон та бронзовий призер Олімпійських ігор, а також військовий ЗСУ Юрій Чебан не тільки продав свої медалі заради ЗСУ, але й проводить уроки дітям. У прикордонній громаді Чернігівщини для школярів Городнянського ліцею № 2 він взяв участь в олімпійському заході "Чат із чемпіонами та навички лідерства".
Про це повідомили в НОК України, передає Новини.LIVE.
Легенда українського спорту, один із найтитулованіших спортсменів Юрій Чебан поспілкувався зі школярами Чернігівщини, познайомив їх із олімпійським видом спорту гребля на каное та розповів про свій шлях у спорті.
У межах заходу школярі також позмагалися у спортивних естафетах. За результатами змагань серед трьох класів учасниць визначено команду-переможницю.
Медалі, грамоти, сувеніри та солодкі подарунки від Олімпійського чемпіона отримали переможці, призери та учасники заходу.
Активна підтримка спорту та ЗСУ
Нещодавно легендарний український спортсмен взяв участь у масштабному спортивному святі на Одещині у Вилкове та допоміг відремонтувати спортивний майданчик місцевій спортивній школі та закупити каное.
А до цього продав свої медалі — Юрій виставив на аукціон три олімпійські медалі, дві з них найвищого ґатунку, здобуті у 2012 та 2016 роках в Лондоні і Ріо-де-Жанейро, та "бронзу", яку виборов 2008 року в Пекіні. Ціль одна – допомогти ЗСУ. На аукціоні вдалося зібрати 100 тисяч доларів.
"Дійсно шкода, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, аніж просто лежати на полиці. В певний момент країна мені надала гарні можливості і я хочу відплатити тим самим. Ці медалі ще принесуть користь. Я впевнений, що мій приклад може змусити багато людей робити так само, як мене на цей вчинок надихнув Слава Медведенко, який на цьому ж аукціоні продав свої нагороди", — казав веслувальник.
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