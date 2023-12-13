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Дворазовий оліймпійський чемпіон та військовий Юрій Чебан провів урок дітям Чернігивщини

13 грудня 2023 21:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дворазовий оліймпійський чемпіон та військовий Юрій Чебан провів урок дітям Чернігивщини
Юрій Чебан передає подарунки дітям. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дворазовий Олімпійський чемпіон та бронзовий призер Олімпійських ігор, а також військовий ЗСУ Юрій Чебан не тільки продав свої медалі заради ЗСУ, але й проводить уроки дітям. У прикордонній громаді Чернігівщини для школярів Городнянського ліцею № 2 він взяв участь в олімпійському заході "Чат із чемпіонами та навички лідерства".

Про це повідомили в НОК України, передає Новини.LIVE.

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Легенда українського спорту, один із найтитулованіших спортсменів Юрій Чебан поспілкувався зі школярами Чернігівщини, познайомив їх із олімпійським видом спорту гребля на каное та розповів про свій шлях у спорті.

У межах заходу школярі також позмагалися у спортивних естафетах. За результатами змагань серед трьох класів учасниць визначено команду-переможницю.

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Юрій Чебан у Городнянському ліцеї №2. Фото: НОК

Медалі, грамоти, сувеніри та солодкі подарунки від Олімпійського чемпіона отримали переможці, призери та учасники заходу.

Активна підтримка спорту та ЗСУ

Нещодавно легендарний український спортсмен взяв участь у масштабному спортивному святі на Одещині у Вилкове та допоміг відремонтувати спортивний майданчик місцевій спортивній школі та закупити каное. 

А до цього продав свої медалі — Юрій виставив на аукціон три олімпійські медалі, дві з них найвищого ґатунку, здобуті у 2012 та 2016 роках в Лондоні і Ріо-де-Жанейро, та "бронзу", яку виборов 2008 року в Пекіні. Ціль одна – допомогти ЗСУ. На аукціоні вдалося зібрати 100 тисяч доларів.

"Дійсно шкода, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, аніж просто лежати на полиці. В певний момент країна мені надала гарні можливості і я хочу відплатити тим самим. Ці медалі ще принесуть користь. Я впевнений, що мій приклад може змусити багато людей робити так само, як мене на цей вчинок надихнув Слава Медведенко, який на цьому ж аукціоні продав свої нагороди", — казав веслувальник.

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