Двухкратный олимпийский чемпион и военный Юрий Чебан провел урок детям Черниговщины

Юрий Чебан передает подарки детям. Фото: НОК

Двухкратный Олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр, а также военный ВСУ Юрий Чебан не только продал свои медали ради ВСУ, но и проводит уроки детям. В приграничной общине Черниговщины для школьников Городнянского лицея №2 он принял участие в олимпийском мероприятии "Чат с чемпионами и навыки лидерства".

Об этом сообщили в НОК Украины, передает Новини.LIVE.

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Легенда украинского спорта, один из самых титулованных спортсменов Юрий Чебан пообщался со школьниками Черниговщины, познакомил их с олимпийским видом спорта дамбы на каноэ и рассказал о своем пути в спорте.

В рамках мероприятия школьники также соревновались в спортивных эстафетах. По результатам соревнований среди трех классов участниц определена команда-победительница.

Юрий Чебан в Городнянском лицее №2. Фото: НОК

Медали, грамоты, сувениры и сладкие подарки от Олимпийского чемпиона получили победители, призеры и участники мероприятия.

Активная поддержка спорта и ВСУ

Недавно легендарный украинский спортсмен принял участие в масштабном спортивном празднике Одесской области в Вилково и помог отремонтировать спортивную площадку местной спортивной школе и закупить каноэ.

А до этого продал свои медали — Юрий выставил на аукцион три олимпийских медали, две из них высшего достоинства, добытые в 2012 и 2016 годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро, и "бронзу", которую завоевал в 2008 году в Пекине. Цель одна — помочь ВСУ. На аукционе удалось собрать 100 тысяч долларов.

"Действительно жаль, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке. В определенный момент страна мне предоставила хорошие возможности и я хочу отплатить тем же. Эти медали еще принесут пользу. Я уверен, что мой пример может заставить много людей делать так же, как меня вдохновил на этот поступок Слава Медведенко, который на этом же аукционе продал свои награды", — говорил гребец.

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