Понад 200 дітей у Вилково отримали олімпійський досвід від українських зірок спорту

Олімпійський урок. Фото: Влад Єфімов

Більше 200-т юних мешканців Вилкова взяли участь в олімпійському уроку, який проходив упродовж двох днів на базі місцевої ДЮСШ. Почесними гостями традиційно стали топові українські спортсмени – дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, дворазовий паралімпійський чемпіон Сергій Ємельянов і дворазовий чемпіон світу з воркауту Вадим Олійник. Ініціаторами заходу виступив чемпіон України з 4-х видів спорту та нацгвардієць Олександр Голубов та директорка місцевої ДЮСШ Марія Голубова.

Про захід повідомляє пресслужба НОК в Одеській області, передає Новини.LIVE.

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Розвиток веслування у Вилково — це приклад того, як керівники школи вкладають душу в цей вид спорту та виховання дітей. Це бачать олімпійські чемпіони та долучаються до допомоги. Цього разу на заході презентували три байдарки NELO та весло, які купили завдяки зусиллям батьків, тренерів, спортсменів, які раніше займалися веслуванням.

Олімпійський урок. Фото: Влад Єфімов

У самому заході спочатку була церемонія відкриття та нагородження вихованців школи, чемпіонів України. А безпосередньо олімпійський урок розпочався біля елінгу, де Вадим Олійник показав на перекладині дива людських можливостей: присутні — від мала до велика, затамувавши подих, із захопленнями стежили за показовим виступом

А потім всі перейшли на стадіон ДЮСШ, де Вадим з Юрієм Чебаном та Сергієм Ємельяновим провели масову розминку. А на десерт, і це стало просто неймовірним сюрпризом для всіх, на воду, в очному двобої, вийшли дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан (каное) і дворазовий паралімпійський чемпіон Сергій Ємельянов (байдарка). Дистанція 50 м.

Юрій Чебан та Сергій Ємельянов. Фото: Влад Єфімов

Глядачі змогли на власні очі побачити знаменитий олімпійський підкат, який приніс Юрію перемогу в Ріо-2016. А перемогла, мабуть, дружба: з "фотофінішем" ніхто, звісно, не став розбиратися.

Другий день — тренування на воді та футбольний матч

Другий день вийшов ще більш інтенсивним в плані фізичного завантаження спортсменів Вилківської ДЮСШ. З ранку тренування провідних веслувальників школи з паралімпійським чемпіоном Сергієм Ємельяновим: розминка, "вода" і розбір польотів із заминкою.

Олімпійський урок. Фото: Влад Єфімов

Далі олімпійський урок від Вадим Олійника, який був направлений на підвищення фізичних якостей юних веслувальників. Їм були показані різноманітні вправи, які спортсмени заучували прямо на місці.

Невеличка перерва і заключна частина дводенного олімпійського уроку: змагання із загально-фізичної підготовки, які включали в себе підтягування і біг на 200 м, а також футбольний матч за участю юних спортсменів, їхніх батьків і чемпіонів, який пройшов на стадіоні. Сутінки не завадили футболу, адже завдяки небайдужим людям на стадіоні ДЮСШ тепер встановлено штучне освітлення.

"Враження дуже яскраві, вважаю, що захід вийшов на славу. Дітям, я бачив по їхніх очах, дуже сподобалося. Веслувальникам ДЮСШ, напевно, було більш цікаві їхні колеги — Юрій Чебан і Сергій Ємельянов, школярам — Вадим Олійник, який розповів і показав, що фізичною підготовкою можна займатися просто неба і досягати при цьому великих успіхів.

Олімпійський урок. Фото: Влад Єфімов

Дуже яскравий для юних спортсменів приклад Сергія Ємельянова. Деколи буває, що, за будь-якою причиною, не має бажання тренування, а тут людина без ноги максимально віддається на тренування і двічі виграє Паралімпійські ігри. Це, гадаю, дуже мотивує.

Головна моя ціль — залучити до цього заходу якомога більше маленьких і дорослих мешканців Вилкового, щоб місто ставало більш спортивним, щоб більше людей залучалися до занять спортом та залучали до цього людей. З кожним роком стараюсь зробити олімпійський урок ще краще і краще, поширити та різноманітити програму", — сказав ініціатору заходу Олександр Голубов.

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