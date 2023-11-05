Более 200 детей в Вилково получили олимпийский опыт от украинских звезд спорта

Олимпийский урок Фото: Влад Ефимов

Более 200 юных жителей Вилкова приняли участие в олимпийском уроке, который проходил в течение двух дней на базе местной ДЮСШ . Почетными гостями традиционно стали топовые украинские спортсмены – двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, двукратный паралимпийский чемпион Сергей Емельянов и двукратный чемпион мира по воркауту Вадим Олейник. Инициаторами мероприятия выступил чемпион Украины по 4 видам спорта и нацгвардеец Александр Голубов и директор местной ДЮСШ Мария Голубова.

О мероприятии сообщает пресс-служба НОК в Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Развитие гребли в Вилково — пример того, как руководители школы вкладывают душу в этот вид спорта и воспитание детей. Это видят олимпийские чемпионы и приобщаются к помощи. В этот раз на мероприятии презентовали три байдарки NELO и весло, которые купили благодаря усилиям родителей, тренеров, спортсменов, которые ранее занимались греблей.

Олимпийский урок Фото: Влад Ефимов

В самом мероприятии изначально была церемония открытия и награждения воспитанников школы, чемпионов Украины. А непосредственно олимпийский урок начался у эллинга, где Вадим Олейник показал на перекладине чудеса человеческих возможностей: присутствующие — от мала до велика, затаив дыхание, с восторгами следили за показательным выступлением

Потом все перешли на стадион ДЮСШ, где Вадим с Юрием Чебаном и Сергеем Емельяновым провели массовую разминку. А на десерт, и это стало просто невероятным сюрпризом для всех, на воду, в очном поединке, вышли двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан (каноэ) и двукратный паралимпийский чемпион Сергей Емельянов (байдарка). Дистанция 50м.

Юрий Чебан и Сергей Емельянов. Фото: Влад Ефимов

Зрители смогли своими глазами увидеть знаменитый олимпийский подкат, принесший Юрию победу в Рио-2016. А победила, пожалуй, дружба: с "фотофинишем" никто, конечно, не стал разбираться.

Второй день - тренировка на воде и футбольный матч

Второй день получился еще более интенсивным в плане физической загрузки спортсменов Вилковской ДЮСШ. С утра тренировки ведущих гребли школы с паралимпийским чемпионом Сергеем Емельяновым: разминка, "вода" и разбор полетов с заминкой.

Олимпийский урок Фото: Влад Ефимов

Далее олимпийский урок от Вадим Олейника, направленный на повышение физических качеств юных гребцов. Им были показаны разнообразные упражнения, которые спортсмены заучивали прямо на месте.

Небольшой перерыв и заключительная часть двухдневного олимпийского урока: соревнования по общефизической подготовке, включавшие в себя подтягивание и бег на 200 м, а также прошедший на стадионе футбольный матч с участием юных спортсменов, их родителей и чемпионов. Сумерки не помешали футболу, ведь благодаря неравнодушным людям на стадионе ДЮСШ теперь установлено искусственное освещение.

"Впечатления очень яркие, считаю, что мероприятие вышло на славу. Детям, я видел по их глазам, очень понравилось. Гребцам ДЮСШ, наверное, были более интересны их коллеги — Юрий Чебан и Сергей Емельянов, школьникам — Вадим Олейник, который рассказал и показал, что физической подготовкой можно заниматься под открытым небом и достигать при этом больших успехов.

Олимпийский урок Фото: Влад Ефимов

Очень яркий для юных спортсменов пример Сергея Емельянова. Иногда бывает, что по какой-либо причине нет желания тренировки, а здесь человек без ноги максимально отдается на тренировку и дважды выигрывает Паралимпийские игры. Это, думаю, очень мотивирует.

Главная моя цель — привлечь к этому мероприятию как можно больше маленьких и взрослых жителей Вилкового, чтобы город становился спортивнее, чтобы больше людей привлекались к занятиям спортом и привлекали к этому людей. С каждым годом стараюсь сделать олимпийский урок еще лучше и лучше, распространить и разнообразить программу", — сказал инициатору мероприятия Александр Голубов.

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