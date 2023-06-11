Джокович виграв свій третій Ролан Гаррос

Джокович йде з кубком утретє. Фото: twitter.com/rolandgarros

На Відкритому чемпіонаті франції з тенісу відбувся чоловічий фінал між сербом Новаком Джоковичем та норвежцем Кампером Руудом. Матч завершився перемогою досвідченого балканця.

Джокович виграв у Рууда із рахунком 7:6, 6:3, 7:5, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Джокович у півфіналі виграв у першої ракетки світу іспанка Карлоса Алькараса. Рууд на минулій стадії переміг німця Александра Звєрєва.

Джокович встановив рекорди

У фінальному матчі Джокович з самого початку був фаворитом, але між третьою та четвертою ракетками світу очікувалося складне протистояння ніздря у ніздрю. Чи вийшло так? У двох сетах Рууд все ж таки зміг нав'язати конкуренцію.

Усього матч тривав 3 години 16 хвилин, упродовж яких Новак подав 11 ейсів проти чотирьох у суперника. І тільки вдумайтеся, тенісисти припустилися лише по одній подвійній помилці. Також серб реалізував 3 із 10 брейк-пойнтів проти 1 із 4 у норвежця.

Зазначимо, що для обох тенісистів це був п'ятий матч один з одним та п'ята перемога Джоковича. Цікаво, що це був третій матч на ґрунті. До того ж, Новак жодного сета не віддав супернику.

Для Джоковича ця перемога на Ролан Гаррос стала третьою після 2016-го та 2021-го років.

Також ця перемога стала для Новака рекордною 23-ою на одиночних турнірах серії Великого Шолома. При цьому Джокович став єдиним гравцем, який перемагав по три рази мінімум на "мейджорах".

Зазначимо, що на головний матч Ролан Гаррос прийшли подивитися зірки футболу: сяючий у "ПСЖ" Кілліан Мбаппе та Златан Ібрагімович, який завершив кар'єру .

Мбаппе та Ібрагімович дивилися за фіналом РГ. Фото: /twitter.com/StatsKMbappe

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