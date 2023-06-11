Свентек считает, что теннисное сообщество должно помочь остановить российскую агрессию

Первая ракетка мира традиционно поддерживает Украину. Фото: Reuters

Победительница Ролан Гаррос-2023 Ига Свентек в очередной раз поддержала Украину. Первая ракетка мира как всегда вышла на матч с желто-голубой шпилькой и подчеркнула, что теннисное сообщество должно помочь остановить российскую агрессию.

Об этом она сообщила сразу после победы во Франции, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Могу просто повторить свои слова и свое мнение о том, что мы, теннисное сообщество, должны быть вместе и делать все возможное, чтобы российская агрессия прекратилась", — сказала Ига.

Надо сосредоточиться на помощи украинцам

Отдельно стоит отметить, что решающий поединок Свентек, как и в предыдущих матчах, вышла в кепке со шпилькой в цветах флага Украины. Первая ракетка мира неоднократно осуждала войну России против Украины и поддерживала украинцев.

Title DEFENDED 🛡️🏆🛡️ @iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam title since Serena Williams! #RolandGarros pic.twitter.com/2k0ImaeGYx — wta (@WTA) июнь 10, 2023

"Я поддерживаю всех украинцев, потому что я знаю, что их положение нелегкое. Если бы я была на их месте, я не знаю, смогла бы я соревноваться, честно говоря. Поэтому я очень уважаю их, и я хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать то, что будет правильно для них", — добавила она.

Швентек в финале Ролан Гаррос-2023 обыграла чешку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4. Ига выиграла Открытый чемпионат Франции в четвертый раз в карьере.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд благодаря победе команды в Лиге чемпионов побил рекорд Роналду.

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поблагодарил команду за битву с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

Украинец Михаил Мудрик может покинуть "Челси" ради другой английской команды.

Трансфер Гарри Кейна будет стоить "Реалу": английский "Тоттенхэм" назвал цену на игрока.

Лидер "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба.