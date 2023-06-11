Швьонтек вважає, що тенісна спільнота має допомогти зупинити російську агресію

Перша ракетка світу традиційно підтримує Україну. Фото: Reuters

Переможниця Ролан Гаррос-2023 Іга Швьонтек в черговий раз підтримала Україну. Перша ракетка світу як завжди вийшла на матч із жовто-блакитною шпилькою та наголосила, що тенісна спільнота має допомогти зупинити російську агресію.

Про це вона повідомила одразу після перемоги у Франції, передає портал Новини.LIVE.

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"Можу просто повторити свої слова і свою думку про те, що ми, тенісна спільнота, повинні бути разом і робити все можливе, щоб російська агресія припинилася", — сказала Іга.

Треба зосередитись на допомозі українцям

Окремо варто зазначити, що на вирішальний поєдинок Швьонтек, як і в попередніх матчах, вийшла у кепці зі шпилькою у кольорах прапора України. Перша ракетка світу неодноразово засуджувала війну Росії проти України та висловлювала підтримку українцям.

Title DEFENDED 🛡️🏆🛡️@iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam titles since Serena Williams!#RolandGarrospic.twitter.com/2k0ImaeGYx — wta (@WTA) June 10, 2023

"Я підтримую всіх українців, бо я знаю, що їхнє становище нелегке. Якби я була на їхньому місці, я не знаю, чи змогла б я змагатися, чесно кажучи. Тому я дуже поважаю їх, і я хочу зосередитись на тому, щоб зробити те, що буде правильним для них", — додала вона.

Швьонтек у фіналі Ролан Гаррос-2023 обіграла чешку Кароліну Мухову — 6:2, 5:7, 6:4. Іга виграла Відкритий чемпіонат Франції вчетверте у кар'єрі.

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