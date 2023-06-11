Джокович выиграл свой третий Ролан Гаррос

Джокович идет с кубком в третий раз. Фото: twitter.com/rolandgarros

На Открытом чемпионате франции по теннису состоялся мужской финал между сербом Новаком Джоковичем и норвежцем Кампером Руудом. Матч завершился победой опытного балканца.

Джокович выиграл у Рууда со счетом 7:6, 6:3, 7:5, сообщает портал Новини.LIVE.

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Джокович установил рекорды

В финальном матче Джокович изначально был фаворитом, но между третьей и четвертой ракетками мира ожидалось сложное противостояние ноздря в ноздрю. Получилось ли так? В двух сетах Рууд все же смог навязать конкуренцию. Всего матч длился 3 часа 16 минут, в течение которых, Новак подал 11 эйсов против четырех у соперника. И только вдумайтесьЮ теннисисты допустили лишь по одной двойной ошибке. Также серб реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов против 1 из 4 у норвежца.

Отметим, что для обоих теннисистов это был пятый матч друг с другом и пятая победа Джоковича. Интересно, что это был третий матч на грунте. К тому же Новак ни одного сета не отдал сопернику.

Для Джоковича эта победа на Ролан Гаррос стала третьей после 2016-го и 2021-го годов.

Также эта победа стала для Новака рекордной 23-й на одиночных турнирах серии Большого Шлема. При этом Джокович стал единственным игроком, побеждавшим по три раза минимум на "мэйджорах".

Отметим, что на главный матч Ролан Гаррос пришли посмотреть звезды футбола: сияющий в "ПСЖ" Киллиан Мбаппе и завершивший карьеру Златан Ибрагимович.

Мбаппе и Ибрагимович смотрели за финалом РГ. Фото: /twitter.com/StatsKMbappe

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