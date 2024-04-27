Джошуа визначився, коли повернеться у ринг — з ким зустрінеться британець
У команді колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа повідомили, коли британець проведе наступний бій. Це станеться у серпні або вересні.
Про це заявив промоутер боксера Едді Гірн в інтерв’ю BoxingScene, передає Новини.LIVE.
"Ентоні провів чотири бої за 11 місяців — це багато тренувальних зборів. Кожен тренувальний табір триває десять тижнів, тому він провів там 40 тижнів за 11 місяців. Мабуть, Ей Джей хотів би провести бій у липні, але я думаю, що це найімовірніше буде в серпні чи вересні", — каже промоутер.
За його словами, суперником Ей Джея може стати переможець бою Філіп Хрговіч — Даніель Дюбуа або Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик.
Never ignorant getting goals accomplished. pic.twitter.com/XdzwOmFhqF— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) April 17, 2024
"Ми з Джошуа провели зустріч із Туркі Аль аш-Шейхом і вирішили почекати 18 травня. Якщо Ф'юрі переможе Усика, попит на його бій з Ей Джеєм вийде з-під контролю. Проте Тайсон і Олександр мають контракт на два бої", — зауважив Гірн.
Яка мета у Джошуа
Також представник Джошуа підкреслив, що головна мета його підопічного — знову стати чемпіоном світу.
"Імовірно, що суперником буде переможець бою Філіп Хрговіч — Даніель Дюбуа. Або переможець бою Ф'юрі — Усик. Ми розуміємо, що вони мають угоду на два бої. Насправді зараз мета — боротися за титул чемпіона світу. Це справді те, що Ентоні хоче зробити", — підсумував Едді.
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