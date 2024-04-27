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Джошуа визначився, коли повернеться у ринг — з ким зустрінеться британець

27 квітня 2024 09:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Джошуа визначився, коли повернеться у ринг — з ким зустрінеться британець
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У команді  колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа повідомили, коли британець проведе наступний бій. Це станеться  у серпні або вересні.

Про це заявив промоутер боксера Едді Гірн в інтерв’ю BoxingScene, передає Новини.LIVE.

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"Ентоні провів чотири бої за 11 місяців — це багато тренувальних зборів. Кожен тренувальний табір триває десять тижнів, тому він провів там 40 тижнів за 11 місяців. Мабуть, Ей Джей хотів би провести бій у липні, але я думаю, що це найімовірніше буде в серпні чи вересні", — каже промоутер.

За його словами, суперником Ей Джея може стати переможець бою Філіп Хрговіч — Даніель Дюбуа або Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик.

"Ми з Джошуа провели зустріч із Туркі Аль аш-Шейхом і вирішили почекати 18 травня. Якщо Ф'юрі переможе Усика, попит на його бій з Ей Джеєм вийде з-під контролю. Проте Тайсон і Олександр мають контракт на два бої", — зауважив Гірн.

Яка мета у Джошуа

Також представник Джошуа підкреслив, що головна мета його підопічного — знову стати чемпіоном світу.

"Імовірно, що суперником буде переможець бою Філіп Хрговіч — Даніель Дюбуа. Або переможець бою Ф'юрі — Усик. Ми розуміємо, що вони мають угоду на два бої. Насправді зараз мета — боротися за титул чемпіона світу. Це справді те, що Ентоні хоче зробити", — підсумував Едді.

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Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Філіп Хргович
Бій Усик — Ф'юрі
Даниель Дюбуа

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