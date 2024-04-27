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Джошуа определился, когда вернется в ринг — с кем встретится британец

27 апреля 2024 09:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Джошуа определился, когда вернется в ринг — с кем встретится британец
Энтони Джошуа. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В команде бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщили, когда британец проведет следующий бой. Это произойдет в августе или сентябре.

Об этом заявил промоутер боксера Эдди Гирн в интервью BoxingScene, передает Новини.LIVE.

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"Энтони провел четыре боя за 11 месяцев — это много тренировочных сборов. Каждый тренировочный лагерь длится десять недель, поэтому он провел там 40 недель за 11 месяцев. Видимо, Эй Джей хотел бы провести бой в июле, но я думаю, что это вероятнее всего в августе или сентябре", — говорит промоутер.

По его словам, соперником Эй Джея может стать победитель боя Филипп Хргович — Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри — Александр Усик.

"Мы из Джошуа провели встречу с Турки Аль аш-Шейхом и решили подождать 18 мая. Если Фьюри победит Усика, спрос на его бой с Эй Джеем выйдет из-под контроля. Однако Тайсон и Александр имеют контракт на два боя", — заметил Гирн.

Какая цель у Джошуа

Также представитель Джошуа подчеркнул, что главная цель его подопечного — снова стать чемпионом мира.

"Вероятно, что соперником будет победитель боя Филипп Хргович — Даниэль Дюбуа. Или победитель боя Фьюри — Усик. Мы понимаем, что у них есть соглашение на два боя. На самом деле сейчас цель — бороться за титул чемпиона мира. Это действительно то, что Энтони хочет сделать", — подытожил Эдди.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Александр Усик
Энтони Джошуа
Филип Хргович
Бой Усик — Фьюрі
Даниэль Дюбуа

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