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Едерсон може піти з Манчестер Сіті — хто цікавиться голкіпером

4 липня 2024 16:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Воротар Манчестер Сіті Едерсон може змінити клуб — на яких умовах
Голкіпер Манчестер Сіті Ендерсон. Фото: globallookpress
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон домовився про особисті умови з клубом "Аль-Наср". Найближчим часом можуть розпочатись переговори стосовно трансферу гравця. 

Про це пише Footmercato.

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Трансфер Едерсона

За інформацією видання, Едерсон вже узгодив попередні умови з клубом "Аль-Наср" з саудівської Про-Ліги. Клуби можуть розпочати переговори вже найближчим часом.

Відомо, що Едерсон перейшов до "Манчестер Сіті" з "Бекфіки" — вартість трансферу складала 40 мільйонів євро. Контракт гравця з клубом діє до літа 2026 року. 

В минулому сезоні він провів 43 матча, а яких пропустив 34 мʼячі, натомість у 16 іграх зіграв "в нуль". 

Едерсон
Голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон. Фото: Global Look Press

Раніше у виданні Daily Mail з'являлась інформація про те, що "Аль-Іттіхад" хоче придбати голкіпера "містян". За нього саудівці готові заплатити 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 29,5 мільйонів євро).

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