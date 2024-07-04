Вратарь Манчестер Сити Эдерсон может сменить клуб - на каких условиях

Голкипер Манчестер Сити Эндерсон. Фото: globallookpress

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон договорился о личных условиях с клубом "Аль-Наср". В ближайшее время могут начаться переговоры по трансферу игрока.

Об этом пишет Footmercato.

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По информации издания, Эдерсон уже согласовал предварительные условия с клубом "Аль-Наср" по саудовской Про-Лиге. Клубы могут начать переговоры в ближайшее время.

Известно, что Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бекфики" — стоимость трансфера составляла 40 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне он провел 43 матча, а которых пропустил 34 мяча, а в 16 играх сыграл "в ноль".

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Фото: Global Look Press

Ранее в издании Daily Mail появлялась информация, что "Аль-Иттихад" хочет приобрести голкипера "горожан". За него саудовцы готовы заплатить 25 миллионов фунтов стерлингов (около 29,5 млн евро).

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