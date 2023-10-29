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Ексгравець НХЛ помер після того, як під час матчу йому порізали горло ковзаном

29 жовтня 2023 13:35
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Агабекян Карен
редактор
Ексгравець НХЛ помер після того, як під час матчу йому порізали горло ковзаном
Загиблий хокеїст Адам Джонсон. Фото: Роб Россі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі Вищої хокейної ліги Великобританії між "Шефілд Стілерс" та "Ноттінгем Пантерз" стався трагічний нещасний випадок. Він коштував життя хокеїсту.

Нещасний випадок трапився з колишнім гравцем НХЛ Адамом Джонсоном, який зараз грає за "Пантерз", повідомив журналіст Роб Россі .

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Що трапилося з Джонсоном

Матч проходив 28 жовтня у Шеффілді та був перерваний у другому періоді. Стався інцидент, коли 29-річному Джонсону порізали горло внаслідок удару лезом ковзана у шию.

Гравець намагався повернутися на лаву запасних, але не зміг. Потім його оточила команда, а глядачів попросили залишити спорткомплекс.

Джонсон був госпіталізований, але він втратив настільки багато крові, що його врятувати не вдалося.

Через інцидент гру відклали на невизначену дату.

Зазначимо, що раніше Джонсон виступав у НХЛ, де провів 13 матчів у складі "Піттсбурга Пінгвінс".

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