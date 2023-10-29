Ексгравець НХЛ помер після того, як під час матчу йому порізали горло ковзаном

Загиблий хокеїст Адам Джонсон. Фото: Роб Россі

У матчі Вищої хокейної ліги Великобританії між "Шефілд Стілерс" та "Ноттінгем Пантерз" стався трагічний нещасний випадок. Він коштував життя хокеїсту.

Нещасний випадок трапився з колишнім гравцем НХЛ Адамом Джонсоном, який зараз грає за "Пантерз", повідомив журналіст Роб Россі .

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Adam Johnson Ice hockey Injury. Це було kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T - Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Що трапилося з Джонсоном

Матч проходив 28 жовтня у Шеффілді та був перерваний у другому періоді. Стався інцидент, коли 29-річному Джонсону порізали горло внаслідок удару лезом ковзана у шию.

Гравець намагався повернутися на лаву запасних, але не зміг. Потім його оточила команда, а глядачів попросили залишити спорткомплекс.

Джонсон був госпіталізований, але він втратив настільки багато крові, що його врятувати не вдалося.

Через інцидент гру відклали на невизначену дату.

Зазначимо, що раніше Джонсон виступав у НХЛ, де провів 13 матчів у складі "Піттсбурга Пінгвінс".

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