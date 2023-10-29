Экс-игрок НХЛ скончался после того, как во время матча ему порезали горло коньком

Погибший хоккеист Адам Джонсон. Фото: Роб Росси

В матче Высшей хоккейной лиги Великобритании между "Шеффилд Стилерс" и "Ноттингем Пантерз" произошел трагичный несчастный случай. Он стоил жизни хоккеисту.

Несчастный случай случился с бывшим игроком НХЛ Адамом Джонсоном, который сейчас играет за "Пантерз", сообщил журналист Роб Росси.

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Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Что случилось с Джонсоном

Матч проходил 28 октября в Шеффилде и был прерван во втором периоде. Случился инцидент, когда 29‑летнему Джонсону порезали горло в результате удара лезвием конька в шею.

Игрок пытался вернуться на скамейку запасных, но не смог. Затем его окружила команда, а зрителей попросили покинуть спорткомплекс.

Джонсона госпитализировали, но он потерял настолько много крови, что его спасти не удалось.

Из-за инцидента игру отложили на неопределенную дату.

Отметим, что ранее Джонсон выступал в НХЛ, где провел 13 матчей в составе "Питтсбурга Пингвинс".

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