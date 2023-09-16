Екстренер "Металіста" допускає роботу в Росії

Періца Огнєнович. Фото: "Металіст"

Колишній головний тренер харківського "Металіста" Періца Огнєнович вважає російських футболістів невинними у війні в Україні. Тому не дивно, що він готовий працювати в Росії.

Неоднозначними заявами фахівець відзначився в інтерв’ю sport-express.ua.

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Огнєновіч тренував "Металіст" із січня по червень 2023 року. За його керівництва команда показувала слабку гру і вилетіла у Першу лігу.

Періца Огнєнович. Фото: "Металіст"

Огнєновіч розділяє спорт та політику

За словами Огнєновіча, він готовий знову працювати в Україні, де у нього залишилися гарні стосунки з багатьма.

Але дисонанс викликала відповідь спеціаліста на питання стосовно того, чи погодиться він на пропозицію з Росії. Фахівець зазначив, що має забезпечувати свою сім’ю та його не цікавить політика.

"Я працюю тренером, і моє завдання — забезпечувати свою родину. Мене політика взагалі не цікавить, я просто хочу займатися улюбленою справою — бути футбольним тренером. Сподіваюсь, що в Україні незабаром закінчиться війна і люди перестануть гинути. У Сербії теж була війна, ми також через це пройшли, тому розуміємо вас.

Я розумію, що відбувається в Україні, але не хочу про це говорити більш детально. Є політики, люди, які займаються розв'язанням цього питання та отримують за це зарплату. Я ж людина, яка займається спортом, і люблю кожен народ світу", — сказав серб.

Також Огнєнович заявив, що спортсмени не винні у війнах й тому їх не потрібно дискваліфікувати через це.

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