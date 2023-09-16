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Экс-тренер "Металлиста" допускает работу в России

16 сентября 2023 14:32
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Агабекян Карен
редактор
Экс-тренер "Металлиста" допускает работу в России
Перица Огненович. Фото: "Металлист"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Перица Огненович считает российских футболистов невиновными в войне в Украине. Потому неудивительно, что он готов работать в России.

Неоднозначными заявлениями специалист отметился в интервью sport-express.ua.

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Огненович тренировал "Металлист" с января по июнь 2023 года. При его руководстве команда показывала слабую игру и вылетела в Первую лигу.

Перица Огненович
Перица Огненович. Фото: "Металлист"

Огненович разделяет спорт и политику

По словам Огненовича, он готов снова работать в Украине, где у него остались хорошие отношения со многими.

Но диссонанс вызвал ответ специалиста на вопрос, согласится ли он на предложение из России. Специалист отметил, что должен обеспечивать свою семью и его не интересует политика.

"Я работаю тренером, и моя задача — обеспечивать свою семью. Меня политика вообще не интересует, я просто хочу заниматься любимым делом — быть футбольным тренером. Надеюсь, что в Украине скоро закончится война и люди перестанут гибнуть. В Сербии тоже была война, мы тоже поэтому прошли, поэтому понимаем вас.

Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, занимающийся спортом, и люблю каждый народ мира", — сказал серб.

Также Огненович заявил, что спортсмены не виноваты в войнах и поэтому их не нужно дисквалифицировать из-за этого.

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