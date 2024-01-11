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Екстренер збірної Англії зізнався, що вмирає від онкології

11 січня 2024 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Екстренер збірної Англії зізнався, що вмирає від онкології
Свен-Йоран Ерікссон розповідає про тактику. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий шведський футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон вирішив попрощатися з уболівальниками. Фахівець заявив, що цей рік може стати останнім днем.

Ерікссон діагностували неоперабельний рак підшлункової залози, повідомляє Daily Mail.

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Ексголовний тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон зізнався, що йому залишилося жити менш як рік. Про це його попередили лікарі, які підтримують 75-річного шведа у боротьбі з наслідками онкології.

Свен-Єран Ерікссон
Свен-Йоран Ерікссон під час Римського дербі у 2023 році. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Ерікссон запевнив, що боротиметься за своє життя до останнього подиху. Він не має шансів перемогти рак підшлункової залози, але тренер не збирається спокійно доживати свої дні у спеціальному госпіталі. Він має намір вести активний спосіб життя та насолоджуватися кожною хвилиною.

Чим відомий Ерікссон

Шведський тренер за свою довгу кар'єру працював наставником 17 команд, серед яких були збірні та клуби. Він очолював Англію з 2001 по 2006 роки, допоміг "трьом левам" вийти до чвертьфіналу двох чемпіонатів світу та континентальної першості. Також під керівництвом Свена-Йорана Ерікссона Англія обіграла в гостях Німеччину з рахунком 5:1.

Також Ерікссон як тренер ставав переможцем чемпіонатів і кубків Швеції, Португалії та Італії, вигравав Кубок УЄФА та Суперкубок Європи. 2000 року Свен-Йоран Ерікссон був визнаний "Тренером року" в Італії, а через 12 місяців завоював аналогічну нагороду в Англії.

Останнім місцем роботи Ерікссона був шведський "Карлстад", у якому він був спортивним директором з 2022 по 2023 роки.

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Свен-Йоран Ерікссон

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