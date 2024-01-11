Экс-тренер сборной Англии признался, что умирает от онкологии

Свен-Еран Эрикссон рассказывает о тактике. Скриншот YouTube

Известный шведский футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон решил попрощаться с болельщиками. Специалист заявил, что этот год может стать последним дня него.

Эрикссону диагностировали неоперабельный рак поджелудочной железы, сообщает Daily Mail.

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Свен-Еран Эрикссон во время Римского дерби в 2023 году. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Эрикссон заверил, что будет бороться за свою жизнь до последнего вздоха. У него нет шансов победить рак поджелудочной железы, но тренер не собирается спокойно доживать свои дни в специальном госпитале. Он намерен вести активный образ жизни и наслаждаться каждой минутой.

Чем известен Эрикссон

Шведский тренер за свою долгую карьеру работал наставником 17 команд, среди которых были сборные и клубы. Он возглавлял Англию с 2001 по 2006 годы, помог "трем львам" выйти в четвертьфиналы двух чемпионатов мира и континентального первенства. Также под руководством Свена-Ерана Эрикссона Англия обыграла в гостях Германию со счетом 5:1.

Также Эрикссон в качестве тренера становился победителем чемпионатов и кубков Швеции, Португалии и Италии, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В 2000 году Свен-Еран Эрикссон был признан "Тренером года" в Италии, а спустя 12 месяцев завоевал аналогичную награду в Англии.

Последним местом работы Эрикссона был шведский "Карлстад", в котором он был спортивным директором с 2022 по 2023 годы.

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