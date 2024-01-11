Молодой футболист и его отец погибли в автокатастрофе

Кэмерон Уолш в футболке "Гримсби Таун". Фото: BBC

Болельщики английского футбольного клуба "Гримсби Таун" были потрясены известием о смерти молодого игрока команды. Кэмерон Уолш и его отец Дэйв стали жертвами ДТП.

Автомобиль семейства Уолш на полной скорости въехал в виадук в Линкольншире, сообщает BBC.

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Кэмерон Уолш, которому недавно исполнилось 16 лет, играл за академическую команду "Гримсби Таун". Шестого декабря он возвращался из школы в автомобиле своего 40-летнего отца Дэйва. Неизвестно, что именно произошло в тот день, но машина в какой-то момент оказалась неуправляемой и врезалась в опору виадука. Оба пассажира получили травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

Кэмерон и Дэйв Уолш. Фото: BBC

Реакция на смерть игрока

Друзья футболиста-подростка, погибшего в автокатастрофе вместе со своим отцом, возложили дань памяти на месте происшествия. Многие рассказали, что были шокированы известием о трагедии. Кэмерона Уолша описывают как талантливого футболиста, а также доброго и отзывчивого юношу, который всегда был готов прийти на помощь товарищам.

Футболисты "Гримсби Таун" на месте ДТП. Фото: BBC

Футбольный мир тоже отдал дань уважения Кэмерону Уолшу и "Гримсби Таун". Несколько клубов, в том числе "Ливерпуль" и "Лидс Юнайтед", разместили информацию о происшествии и выразили сочувствие семье жертв ДТП. Онлайн-сбор средств для семьи собрал почти 25 000 фунтов стерлингов.

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