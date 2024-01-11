Молодий футболіст та його батько загинули в автокатастрофі

Кемерон Волш у футболці "Грімсбі Таун". Фото: BBC

Уболівальники англійського футбольного клубу "Грімсбі Таун" були вражені звісткою про смерть молодого гравця команди. Кемерон Волш та його батько Дейв стали жертвами ДТП.

Автомобіль сімейства Уолш на повній швидкості в'їхав у віадук у Лінкольнширі, повідомляє ВВС.

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Кемерон Волш, якому нещодавно виповнилося 16 років, грав за академічну команду "Грімсбі Таун". Шостого грудня він повертався зі школи в автомобілі свого 40-річного батька Дейва. Невідомо, що саме сталося того дня, але машина в якийсь момент виявилася некерованою та врізалася в опору віадука. Обидва пасажири отримали травми, які виявились несумісними з життям.

Кемерон і Дейв Волш. Фото: BBC

Реакція на смерть гравця

Друзі футболіста-підлітка, який загинув в автокатастрофі разом зі своїм батьком, поклали данину пам'яті на місці події. Багато хто розповів, що був шокований звісткою про трагедію. Кемерона Волша описують як талановитого футболіста, а також доброго та чуйного юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу товаришам.

Футболісти "Грімсбі Таун" на місці ДТП. Фото: BBC

Футбольний світ теж віддав шану Кемерону Волшу та "Грімсбі Таун". Декілька клубів, у тому числі "Ліверпуль" та "Лідс Юнайтед", розмістили інформацію про подію та висловили співчуття сім'ї жертв ДТП. Онлайн-збір коштів для сім'ї зібрав майже 25 000 фунтів стерлінгів.

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