Михалик назвав перевагу збірної України над Албанією

Віктор Циганков на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній захисник київського "Динамо" Тарас Михалик оцінив шанси збірної України у матчі з Албанією. Підопічні Сергія Реброва проведуть перший поєдинок Ліги Націй не в оптимальному складі.

Михалик сподівається на перемогу "біло-синіх" над сильним суперником, повідомляє Sport.ua.

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Микола Шапаренко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шанси збірної України

Тарас Михалик нагадав, що підопічні Сергія Реброва невдало виступили на Євро-2024. Водночас збірна Албанії добре себе зарекомендувала у матчах турніру, хоча теж не змогла вийти у плей-офф континентальної першості.

"Схиляюся до того, що наші хлопці виграють з рахунком 2:1. Клас підопічних Сергія Реброва вищий, і це позначиться на результаті. У збірної України є серйозні кадрові втрати, але й серед албанців є травмовані, тому збірні будуть приблизно однакові. Зрештою, це буде додатковою нагодою проявити себе тим гравцям, які вийдуть на поле", — заявив Михалик.

Експерт додав, що футболісти збірної України мають серйозну мотивацію. Справа навіть не може реабілітуватися за провал на Євро-2024, але й про шанс кваліфікуватися на ЧС-2026.

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