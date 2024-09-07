Михалик назвал преимущество сборной Украины над Албанией

Виктор Цыганков на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший защитник киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил шансы сборной Украины в матче с Албанией. Подопечные Сергея Реброва проведут первый поединок Лиги Наций не в оптимальном составе.

Михалик надеется на победу "бело-синих" над сильным соперником, сообщает Sport.ua.

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Шансы сборной Украины

Тарас Михалик напомнил о том, что подопечные Сергея Реброва неудачно выступили на Евро-2024. В то же время сборная Албании хорошо себя зарекомендовала в матчах турнира, хотя тоже не смогла выйти в плей-офф континентального первенства.

"Склоняюсь к тому, что наши ребята выиграют со счетом 2:1. Класс подопечных Сергея Реброва выше, и это скажется на результате. У сборной Украины есть серьезные кадровые потери, но и среди албанцев есть травмированные, поэтому сборные будут примерно в одинаковом положении. В конце концов, это будет дополнительной возможностью проявить себя тем игрокам, которые выйдут на поле", — заявил Михалик.

Эксперт добавил, что у футболистов сборной Украины есть серьезная мотивация. Дело даже не в возможности реабилитироваться за провал на Евро-2024, но и о шансе квалифицироваться на ЧМ-2026.

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