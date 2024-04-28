Евертон Миколенко достроково зберіг місце у АПЛ

Гравці "Евертону" святкують. Фото: "Евертон"

У рамках 35-го туру Англійської прем’єр-ліги "Евертон" переміг "Брентфорд" з рахунком 1:0. Віталій Миколенко пропускав матч через травму, а Єгор Ярмолюк вийшов на заміну в другому таймі.

Ліверпульці завдяки перемозі зберегли собі місце в АПЛ на наступний сезон, повідомив портал Новини.LIVE.

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Обидві команди знаходились в нижній частині турнірної таблиці поряд один з одним. При цьому "Брентфорд" раніше зберіг собі місце в АПЛ.

"Евертон" на відміну від суперника ще й був позбавлений шести очок в турнірній таблиці за порушення фінансового фейр-плею.

Переможця гри визначив результативний удар Геє на 60-й хвилині матчу.

Стосовно Ярмолюка, то він вийшов на поле на 78-й хвилині та отримав від авторитетного статистичного порталу WhoScored оцінку 6.1.

"Евертон" наразі за три тури до закінчення чемпіонату Англії випереджає зону вильоту на 10 очок.

"Евертон" — "Брентфорд" — 1:0

Гол: Гує, 60

"Евертон": Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг — Гаррісон, Гує (Онана, 78), Гарнер, Макніл — Дукуре — Шерміті (Кін, 90+5)

"Брентфорд": Флеккен — Аєр (Роерслев, 84), Коллінз, Піннок, Регілон (Шаде, 77) — Єнсен, Нергор (Ярмолюк, 78), Янельт (Дамсгор, 67) — Мбемо, Тоуні, Вісса (Льюїс-Поттер, 68)

Попередження: Тарковські — Регілон, Мбемо

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