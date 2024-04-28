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Эвертон Миколенко досрочно сохранил место в АПЛ

28 апреля 2024 11:09
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Агабекян Карен
редактор
Эвертон Миколенко досрочно сохранил место в АПЛ
Игроки "Эвертона" празднуют. Фото: "Эвертон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 35-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" победил "Брентфорд" со счетом 1:0. Виталий Миколенко пропускал матч из-за травмы, а Егор Ярмолюк вышел на замену во втором тайме.

Ливерпульцы благодаря победе сохранили себе место в АПЛ на следующий сезон, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обе команды находились в нижней части турнирной таблицы рядом друг с другом. При этом "Брентфорд" ранее сохранил себе место в АПЛ.

"Эвертон" в отличие от соперника еще и был лишен шести очков в турнирной таблице за нарушение финансового фэйр-плея.

Победитель игры определил результативный удар Гее на 60-й минуте матча.

На 78-й минуте встречи Ярмолюк вышел на поле и по итогу матча получил оценку 6.1 от авторитетного статистического портала WhoScored.

"Эвертон" за три тура до окончания чемпионата Англии опережает зону вылета на 10 очков.

"Эвертон" — "Брентфорд" — 1:0

Гол: Гуе, 60

"Эвертон": Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брентвейт, Янг — Гаррисон, Гуе (Онана, 78), Гарнер, Макнил — Дукуре - Шермити (Кин, 90+5)

"Брентфорд": Флеккен — Аер (Роэрслев, 84), Коллинз, Пиннок, Регилон (Шаде, 77) — Йенсен, Нергор (Ярмолюк, 78), Янельт (Дамсгор, 67) — Мбемо, Тоуни, Висса (Льюис-Пот) 68)

Предупреждение: Тарковские — Регилон, Мбемо

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футбол
Эвертон
Виталий Миколенко
Егор Ярмолюк
Брентфорд
АПЛ
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