Севілья проти МЮ — анонс і прогноз на матч-відповідь 1/4 Ліги Європи

Іван Ракитич над Бруном Фернандеш. Фото: REUTERS/Carl Recine

Іспанська "Севілья" та англійський "Манчестер Юнайтед" утворили одну з найцікавіших пар у чвертьфіналі Ліги Європи. У першому матчі команди виправдали очікування.

Розповідаємо про головні інтриги протистояння у матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Команди знаходяться в різному фізичному та психологічному тонусі. Англійці проводять непоганий сезон, а іспанці намагаються прикрасити його вдалим виступом у єврокубках. Тиждень тому "Манчестер Юнайтед" вів у рахунку до 84-ї хвилини матчу, але примудрився пропустити два курйозні автоголи. Суперники зіграли внічию та фактично почнуть усе наново. Але тепер перевага на боці іспанців.

Де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги Європи "Севілья" — "МЮ"?

У четвер, 20 квітня, на іспанському стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" місцева "Севілья" прийматиме англійський "Манчестер Юнайтед". О 22:00 за київським часом команди виведе на поле португальський арбітр Артур Діаш.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", який доступний на медіасервісі Megogo.

Ситуація у "Севільї"

"Нервіонці" дуже слабко розпочали цей сезон. З командою працює вже третій тренер за рік. І якщо Хорхе Сампаолі вдалося вивести "Севілью" із зони вильоту в Ла Лізі, то Хосе Луїс Менділібар має шанс пробитися до півфіналу Ліги Європи. Тиждень тому в іспанську команду майже ніхто не вірив, але її недарма називають фахівцем із єврокубкового турніру. Магія в дії, а до неї додаються старанність та віра у власні сили.

Марсель Забітцер святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Минулими вихідними "Севілья" покращила статистику в Іспанії й обіграла на виїзді "Валенсію" з рахунком 2:0. Підопічні Мендилібара протистоятимуть англійцям на куражі, атмосфера на стадіоні додасть сил "нервіонцям".

Ситуація у "МЮ"

Підопічні Еріка Тен Хага не можуть зосередитись на єврокубках. Вони ведуть напружену боротьбу за місце у Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" розташувалися на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ, але "Тоттенгем" та "Ньюкасл" нав'язали "МЮ" конкуренцію.

Лукас Окампос несе м'яч до центру поля. Фото: Reuters/Lee Smith

Минулими вихідними "Юнайтед" обіграв "Форест" з рахунком 2:0, але міг забити набагато більше. Головне, що обійшлося без пропущених голів. Їх у "червоних дияволів" цього сезону і так 37 — це тільки в Англії.

Напередодні зустрічі із "Севільєю" є добрі новини з лазарету. Рашфорд, Забітцер, Шоу та Маласія мають шанс вийти на поле. Але Рафа Варан та Лісандро Мартінес точно не зіграють.

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