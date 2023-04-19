Севилья против МЮ — анонс и прогноз на ответный матч 1/4 Лиги Европы

Иван Ракитич над Бруну Фернандешем. Фото: REUTERS/Carl Recine

Испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед" образовали одну из самых интересных пар в четвертьфинале Лиги Европы. В первом матче команды оправдали ожидания.

Рассказываем о главных интригах противостояния в материале портала Новини.LIVE.

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Команды находятся в разном физическом и психологическом тонусе. Англичане проводят неплохой сезон, а испанцы пытаются скрасить его удачным выступлением в еврокубках. Неделю назад "Манчестер Юнайтед" вел в счете до 84-й минуты матча, но умудрился пропустить два курьезных автогола. Соперники сыграли вничью и фактически начнут все заново. Но теперь преимущество на стороне испанцев.

Где и когда смотреть ответный матч 1/4 Лиги Европы "Севилья" — "МЮ"?

В четверг, 20 апреля, на испанском стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" местная "Севилья" примет английский "Манчестер Юнайтед". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле португальский арбитр Артур Диаш.

Болельщики в Украине смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", который доступен на медиасервисе Megogo.

Ситуация в "Севилье"

"Нервионцы" очень слабо начали этот сезон. С командой работает уже третий тренер за год. И если Хорхе Сампаоли удалось вывести "Севилью" из зоны вылета в Ла Лиге, то у Хосе Луиса Мендилибара есть шанс пробиться в полуфинал Лиги Европы. Неделю назад в испанскую команду почти никто не верил, но ее недаром называют специалистом по еврокубковому турниру. Магия в действии, а к ней прилагаются старательность и вера в собственные силы.

Марсель Забитцер празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

В минувшие выходные "Севилья" улучшила статистику в Испании и обыграла на выезде "Валенсию" со счетом 2:0. Подопечные Мендилибара будут противостоять англичанам на кураже, атмосфера на стадионе добавит сил "нервионцам".

Ситуация в "МЮ"

Подопечные Эрика Тен Хага не могут сосредоточиться на еврокубках. Они ведут напряженную борьбу за место в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, но "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" навязали "МЮ" конкуренцию.

Лукас Окампос несет мяч к центру поля. Фото: Reuters/Lee Smith

В минувшие выходные "Юнайтед" обыграл "Форест" со счетом 2:0, но мог забить намного больше. Главное, что обошлось без пропущенных голов. Их у "красных дьяволов" в этом сезоне и так 37 — и это только в Англии.

Накануне встречи с "Севильей" есть хорошие новости из лазарета. У Рашфорда, Забитцера, Шоу и Маласии есть шанс выйти на поле. Но Рафа Варан и Лисандро Мартинес точно не сыграют.

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