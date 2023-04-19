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Специалисты по Лиге Европы: анонс и прогноз на ответный матч 1/4 между "Севильей" и "МЮ"

19 апреля 2023 21:35
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Севилья против МЮ — анонс и прогноз на ответный матч 1/4 Лиги Европы
Иван Ракитич над Бруну Фернандешем. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед" образовали одну из самых интересных пар в четвертьфинале Лиги Европы. В первом матче команды оправдали ожидания. 

Рассказываем о главных интригах противостояния в материале портала Новини.LIVE

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Команды находятся в разном физическом и психологическом тонусе. Англичане проводят неплохой сезон, а испанцы пытаются скрасить его удачным выступлением в еврокубках. Неделю назад "Манчестер Юнайтед" вел в счете до 84-й минуты матча, но умудрился пропустить два курьезных автогола. Соперники сыграли вничью и фактически начнут все заново. Но теперь преимущество на стороне испанцев. 

Где и когда смотреть ответный матч 1/4 Лиги Европы "Севилья" — "МЮ"? 

В четверг, 20 апреля, на испанском стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" местная "Севилья" примет английский "Манчестер Юнайтед". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле португальский арбитр Артур Диаш. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", который доступен на медиасервисе Megogo. 

Ситуация в "Севилье" 

"Нервионцы" очень слабо начали этот сезон. С командой работает уже третий тренер за год. И если Хорхе Сампаоли удалось вывести "Севилью" из зоны вылета в Ла Лиге, то у Хосе Луиса Мендилибара есть шанс пробиться в полуфинал Лиги Европы. Неделю назад в испанскую команду почти никто не верил, но ее недаром называют специалистом по еврокубковому турниру. Магия в действии, а к ней прилагаются старательность и вера в собственные силы. 

Марсель Забитцер
Марсель Забитцер празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

В минувшие выходные "Севилья" улучшила статистику в Испании и обыграла на выезде "Валенсию" со счетом 2:0. Подопечные Мендилибара будут противостоять англичанам на кураже, атмосфера на стадионе добавит сил "нервионцам". 

Ситуация в "МЮ" 

Подопечные Эрика Тен Хага не могут сосредоточиться на еврокубках. Они ведут напряженную борьбу за место в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, но "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" навязали "МЮ" конкуренцию. 

Севилья — Манчестер Юнайтед
Лукас Окампос несет мяч к центру поля. Фото: Reuters/Lee Smith 

В минувшие выходные "Юнайтед" обыграл "Форест" со счетом 2:0, но мог забить намного больше. Главное, что обошлось без пропущенных голов. Их у "красных дьяволов" в этом сезоне и так 37 — и это только в Англии. 

Накануне встречи с "Севильей" есть хорошие новости из лазарета. У Рашфорда, Забитцера, Шоу и Маласии есть шанс выйти на поле. Но Рафа Варан и Лисандро Мартинес точно не сыграют. 

Напомним, бразилец Неймар показал свою беременную подругу, которая скоро родит ему второго сына. 

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.

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