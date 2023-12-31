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ФІФА не дозволить Барселоні виступити на клубному ЧС-2025

31 грудня 2023 21:51
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Агабекян Карен
редактор
ФІФА не дозволить Барселоні виступити на клубному ЧС-2025
Гравці "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

З 2025 року ФІФА почне проводити оновлений клубний чемпіонат світу. Але на ньому не буде іспанської "Барселони".

У організації досі конфліктують з клубом щодо Суперліги, повідомило видання Sport.es.

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Гравці "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

"Барселона" мала б зіграти на турнірі

За інформацією джерел, ФІФА не має наміру запрошувати каталонців на чемпіонат світу.

Причиною став конфлікт ФІФА та їх керівника Джанні Інфантіно проти "Барселони" і її президента Жоана Лапорти через участь клубу в Суперлізі.

Згідно з регламентом нового турніру, з 2025 року на ЧС-2025 Ла-Лігу мали представити два клуби. Оскільки мадридський "Реал", хоч і був ініціатором Суперліги, але як переможця Ліги чемпіонів 2021/2022 їх не могли не запросити. Другою командою мала стати "Барселона".

Зазначимо, що в клубному чемпіонаті світу-2025 зіграють 32 команди, з яких дванадцять представлять Європу, шість Південну Америку, по чотири Африку, Азію та КОНКАКАФ, і одна буде з Океанії.

Очікується, що фінансово прибутковий турнір ФІФА пройде у США.

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