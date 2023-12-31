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ФИФА не позволит Барселоне выступить на клубном ЧМ-2025

31 декабря 2023 21:51
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Агабекян Карен
редактор
ФИФА не позволит Барселоне выступить на клубном ЧМ-2025
Игроки "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

С 2025 года ФИФА начнет проводить обновленный клубный чемпионат мира. Но на нем не будет испанской "Барселоны".

В организации до сих пор конфликтуют с клубом из-за Суперлиги, сообщило издание Sport.es.

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Игроки "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

"Барселона" должна сыграть на турнире

По информации источников, ФИФА не намерена приглашать каталонцев на чемпионат мира.

Причиной стал конфликт ФИФА и их руководителя Джанни Инфантино против "Барселоны" и ее президента Жоана Лапорта из-за участия клуба в Суперлиге.

Согласно регламенту нового турнира, с 2025 года на ЧМ-2025 Ла Лигу должны были представить два клуба. Поскольку мадридский "Реал", хоть и был инициатором Суперлиги, но как победитель Лиги чемпионов 2021/2022 их не могли не пригласить. Второй командой должна была стать "Барселона".

Отметим, что в клубном чемпионате мира-2025 сыграют 32 команды, из которых двенадцать представят Европу, шесть Южную Америку, по четыре Африку, Азию и КОНКАКАФ, и одна будет из Океании.

Ожидается, что финансово прибыльный турнир ФИФА пройдет в США.

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