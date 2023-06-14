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"Фіорентина" хоче позбутися скандального російського гравця

14 червня 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Фіорентина" хоче позбутися скандального російського гравця
Футболісти "Фіорентини" святкують гол. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб італійської "Фіорентини" не розраховує на російського форварда Олександра Кокоріна. Керівництво клубу вже шукає потенційних покупців для гравця.

"Скуадра Віола" визнала помилкою запрошення Кокоріна, повідомляє Fiorentina News.

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Форвард збірної Росії Олександр Кокорін не зумів переконати тренера "Фіорентини" Вінченцо Італіяно у своїй професійній придатності. Футболіста вже виставлено на трансфер, на "фіалки" чекають пропозиції щодо цього гравця.

Фіорентина
Вболівальники "Фіорентини" підтримують команду. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Не рівень Серії А

Кокорін переїхав до чемпіонату Італії у 2021 році. "Фіорентина" заплатила за нього п'ять мільйонів євро. Проте росіянин так і не зумів пробитися до основного складу італійської команди.

Минулий сезон Кокорін провів на правах оренди у кіпрському "Арісі". На його рахунку 11 голів у 27 поєдинках. Проте тренерський штаб "Фіорентини" виступу росіянина в Лімассолі не переконали, що він зможе проявити себе в чемпіонаті Італії. "Аріс" хотів би викупити контракт гравця, але не зможе заплатити необхідну суму.

Кокорін також відомий тим, що провів якийсь час у російській в'язниці після розбійного нападу на чиновника.

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