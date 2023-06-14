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"Фиорентина" хочет избавиться от скандального российского игрока

14 июня 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Фиорентина" хочет избавиться от скандального российского игрока
Футболисты "Фиорентины" празднуют гол. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб итальянской "Фиорентины" не рассчитывает на российского форварда Александра Кокорина. Руководство клуба уже ищет потенциальных покупателей для игрока. 

"Скуадра Виола" признала ошибкой приглашение Кокорина, сообщает Fiorentina News

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Форвард сборной России Александр Кокорин не сумел убедить тренера "Фиорентины" Винченцо Итальяно в своей профессиональной пригодности. Футболист уже выставлен на трансфер, "фиалки" ждут предложения по этому игроку. 

Фиорентина
Болельщики "Фиорентины" поддерживают команду. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Не уровень Серии А 

Кокорин переехал в чемпионат Италии в 2021 году. "Фиорентина" заплатила за него пять миллионов евро. Однако россиянин так и не сумел пробиться в основной состав итальянской команды. 

Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском "Арисе". На его счету 11 голов в 27 поединках. Однако тренерский штаб "Фиорентины" выступления россиянина в Лимассоле не убедили в том, что он сможет проявить себя в чемпионате Италии. "Арис" хотел бы выкупить контракт игрока, но не сможет заплатить необходимую сумму. 

Кокорин также известен тем, что провел некоторое время в российской тюрьме после разбойного нападения на чиновника. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

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