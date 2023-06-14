"Фиорентина" хочет избавиться от скандального российского игрока

Футболисты "Фиорентины" празднуют гол. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Тренерский штаб итальянской "Фиорентины" не рассчитывает на российского форварда Александра Кокорина. Руководство клуба уже ищет потенциальных покупателей для игрока.

"Скуадра Виола" признала ошибкой приглашение Кокорина, сообщает Fiorentina News.

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Болельщики "Фиорентины" поддерживают команду. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Не уровень Серии А

Кокорин переехал в чемпионат Италии в 2021 году. "Фиорентина" заплатила за него пять миллионов евро. Однако россиянин так и не сумел пробиться в основной состав итальянской команды.

Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском "Арисе". На его счету 11 голов в 27 поединках. Однако тренерский штаб "Фиорентины" выступления россиянина в Лимассоле не убедили в том, что он сможет проявить себя в чемпионате Италии. "Арис" хотел бы выкупить контракт игрока, но не сможет заплатить необходимую сумму.

Кокорин также известен тем, что провел некоторое время в российской тюрьме после разбойного нападения на чиновника.

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