Ф'юрі вперше висловився про результат поєдинку Хейні — Ломаченко

Тайсон Ф'юрі на зважуванні. Фото: Instagram

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зізнався, що не готовий назвати "пограбуванням" поразку українця Василя Ломаченка в поєдинку з абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні.

Причина такої реакції "Циганського короля" дуже банальна — він не дивився бій, про що розповів Sporting News Australia.

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Ломаченко під час бою з Хейні пізно включив пресинг. Фото: Twitter

За словами Тайсона, він читав багато оглядів, але скаже про пограбування лише після перегляду поєдинку

"Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не відреагую на сказане людьми. Поки я не побачу сам бій, я не вторитиму думкам інших", — сказав чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Для Ломаченка бій з Хейні був другим абсолютним за кар'єру. 17 жовтня українець боксував за чотири титули з Теофімо Лопесом та програв одноголосним рішенням суддів. За словами Василя, у тренувальному таборі він травмував плече і тому боксував з Тео лише однією рукою.

З Хейні Ломаченко перебив суперника за кількістю точних влучань і був упевнений у своєму успіху, переможно піднявши руки догори після фінального гонгу.

Для українця поразка у Лас-Вегасі стала третьою у професійній кар'єрі. 1 березня 2014-го року він поступився мексиканцю Орландо Салідо.

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