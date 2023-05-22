Фьюри впервые высказался о результате поединка Хейни —Ломаченко

Тайсон Фьюри на взвешивании. Фото: Instagram

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что не готов назвать "ограблением" поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хейни.

Причина такой реакции "Цыганского короля" очень банальна — не смотрел бой, о чем рассказал Sporting News Australia.

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В поединке Хейни и Ломаченко поединок завершился победой американца единогласным решением судей, что вызвало критику боксерской экспертной и фанатской общественности.

Ломаченко во время боя с Хейни поздно включил прессинг. Фото: Twitter

По словам Тайсона, он читал много обзоров, но скажет об ограблении лишь после просмотра поединка

"Я не смотрел бой, но читал много обзоров. Многие считают, что это было ограбление, но я не видел поединок и не отреагирую на сказанное людьми. Пока я не увижу сам бой, я не буду вторить мнениям других", — сказал чемпион мира Тайсон Фьюри.

Для Ломаченко бой с Хейни был вторым абсолютным в карьере. 17 октября украинец боксировал за четыре титула с Теофимо Лопесом и проиграл единогласным решением судей. По словам Василия, в тренировочном лагере он травмировал плечо и поэтому боксировал с Тео лишь одной рукой.

С Хейни Ломаченко перебил соперника по количеству точных ударов и был уверен в своем успехе, победно подняв руки вверх после финального гонга.

Для украинца поражение в Лас-Вегасе стало третьим в профессиональной карьере. 1 марта 2014-го года он уступил мексиканцу Орландо Салидо.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни.

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко.

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса.

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