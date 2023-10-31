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Ф'юрі знову "кинув" Усика — Тайсон у відпустці та не хоче говорити про дату бою

31 жовтня 2023 09:45
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Агабекян Карен
редактор
Ф'юрі знову "кинув" Усика — Тайсон у відпустці та не хоче говорити про дату бою
Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після бою з бійцем ММА Френсісом Нганну поїхав у відпустку. Про дату бою з власником поясів WBO, WBA, IBF Олександром Усиком він зараз не хоче говорити.

Відповідні питання про дату поєдинку з Усіком Тайсон проігнорував в інтерв'ю YouTube-каналу iFL .

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У Ф'юрі у бою з Нганну не вийшло легкої прогулянки і тепер він зі своєю командою намагаються уникнути дати бою у грудні.

Ф'юрі не хоче чути про Усика

Під час підписання контракту на бій з Усиком у Саудівській Аравії Ф'юрі погодився на дату 23 грудня. Ймовірно, Тайсон був упевнений у легкій перемозі над Нганну та розцінював поєдинок як спаринг у рамках підготовки до бою за абсолютне чемпіонство.

Однак Нганну мав інший погляд на речі й дав британцю важкий бій, а в третьому раунді взагалі відправив його в нокдаун. Ф'юрі був погано готовий до цього поєдинку.

Така ж ситуація була в передостанньому бою з Дереком Чісорою, але тоді "Циганський" король" виграв на класі. Френсіс виявився дуже сильно потужним хлопцем й у чемпіона в бою з ним був страх нокауту, що спричинило слабку його активність в атаці.

Після поєдинку з Нганну про перенесення бою НА 2024 рік заговорив його співпромоутер Френк Уоррен. За його словами, Тайсон не встигне підготуватися до 23 грудня.

Якщо вірити Ф'юрі, він до Нганну готувався 12 тижнів. У бою було видно його погану форму. Якщо ж він проведе тиждень відпустки й потім розпочне підготовку, то йому доведеться привести себе у форму лише за шість тижнів. Важливо врахувати, що Тайсон побував у нокдауні, що посилює проблему.

"Організатори розберуться з датою, а в мене до цього немає інтересу. Не турбуйте мене з приводу боксу. Я поїду додому, візьму перерву і проведу час із дітьми. Мене не було вдома протягом дванадцяти тижнів. Я бачив своє немовля три рази, а йому вже 6 тижнів, я зробив свою роботу, заробив гроші, і зараз настали щасливі дні.

Я поб'юся з Усиком, ми підписали контракт. Коли б не пройшов наш поєдинок, він відбудеться", — сказав Ф'юрі.

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