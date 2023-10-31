Фьюри снова "кинул" Усика — Тайсон в отпуске и не хочет говорить о дате боя

Чемпион мира Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после боя с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну уехал в отпуск. О дате боя с обладателем поясов WBO, WBA, IBF Александром Усиком он сейчас не хочет говорить.

Соответствующие вопросы о дате поединка с Усиком Тайсон проигнорировал в интервью YouTube-каналу iFL.

Читайте также:

У Фьюри в бою с Нганну не получилось легкой прогулки и теперь он со своей командой пытаются избежать даты боя в декабре.

FRANCIS NGANNOU KNOCKS DOWN TYSON FURY IN THE 3RD ROUND

😳😳😳#Boxing #FuryvsNgannou

🥊🥊🥊🥊



pic.twitter.com/cgoNJpZu5q — Danny (@dantheboxingman) October 28, 2023

Фьюри не хочет слышать об Усике

Во время подписания контракта на бой с Усиком в Саудовской Аравии Фьюри согласился на дату 23 декабря. Вероятно, Тайсон был уверен в легкой победе над Нганну и расценивал поединок как спарринг в рамках подготовки к бою за абсолютное чемпионство.

Однако Нганну был иного мнение и дал британцу тяжелый бой, а в третьем раунде вообще отправил его в нокдаун. Фьюри был плохо готов к этому поединку.

Такая же ситуация была в предпоследнем бою с Дереком Чисорой, но тогда "Цыганский" король" выиграл на классе. Фрэнсис же оказался очень сильно бьющим парнем и у чемпиона в бою с ним присутствовал страх, что повлекло слабую его активность в атаке.

После поединка с Нганну о переносе боя НА 2024 год заговорил его со-промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, Тайсон не успеет подготовиться к 23 декабря.

Если верить Фьюри, он к Нганну готовился 12 недель. В бою было видно его плохую форму. Если же он проведет неделю отпуска и затем начнет подготовку, то ему придется привести себя в форму всего за шесть недель. Важно учесть, что Тайсон побывал в нокдауне, что усугубляет ситуацию.

"Организаторы разберутся с датой, а у меня до этого нет интереса. Не беспокойте меня по поводу бокса. Я поеду домой, возьму перерыв и проведу время с детьми. Меня не было дома в течение двенадцати недель. Я видел своего младенца три раза, а ему уже 6 недель. Я сделал свою работу, заработал деньги, и сейчас наступили счастливые дни.

Я подерусь с Усиком, мы подписали контракт. Когда бы ни прошел наш поединок, он состоится", — сказал Фьюри.

Напомним, легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси.

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол.

Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча.

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.