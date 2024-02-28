Футболіст Бундесліги постраждав від злодіїв — хто несподівано прийшов на допомогу

Уніон святує гол. Фото: Twitter/fcunion

Нападника Уніона Кевіна Фолланда пограбували на вулиці під час того, як він разом з партнером по команді відзначав перемогу. у матчі Бундесліги. Злодія допоміг зупинити французький захисник Жеромом Руссійоном.

Про це повідомили німецьку журналісти, передає Новини.LIVE.

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Кевін Фолланд та Жером Руссійон відзначали перемогу в одному з клубів Берліна і під кінець тусовки у веселому настрої йшли вулицею перед викликом таксі.

За Фолландом ув'язався невідомий хлопець: відволікаючи увагу танцями, він стяг годинник за € 180 000 і почав втікати.

Руссійон був спритніше

Футболісти побігли за ним. Фолланд упав і отримав легку травму, а ось Русійон виявився готовим до кращого. Він наздогнав грабіжника та утримував його до прибуття поліції.

Зазначається, що годинник сильно вдарився об асфальт і поки невідомо, чи підлягає він ремонту.

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