Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Футболист Бундеслиги пострадал от воров — кто неожиданно пришел на помощь arrow

Футболист Бундеслиги пострадал от воров — кто неожиданно пришел на помощь

28 февраля 2024 19:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Футболист Бундеслиги пострадал от воров — кто неожиданно пришел на помощь
Унион празднует гол. Фото: Twitter/fcunion
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающего Униона Кевина Фолланда ограбили на улице, когда он вместе с партнером по команде отмечал победу в матче Бундеслиги. Вора помог остановить французский защитник Жеромом Руссийоном.

Об этом сообщили немецкие журналисты, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кевин Фолланд и Жером Руссийон отмечали победу в одном из клубов Берлина и под конец тусовки в веселом настроении шли по улице перед вызовом такси.

За Фолландом увязался неизвестный парень: отвлекая внимание танцами, он стянул часы за €180 000 и начал убегать.

Руссийон был ловчее

Футболисты побежали за ним. Фолланд упал и получил легкую травму, а вот Руссийон оказался готов к лучшему. Он настиг грабителя и удерживал его до прибытия полиции.

Отмечается, что часы сильно ударились об асфальт и пока неизвестно, подлежат ли они ремонту.

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Милевский резко раскритиковал Алиева и отомстил бывшему другу. 

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

кража
Бавария
Бундеслига
Унион Берлин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей