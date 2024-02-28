Футболист Бундеслиги пострадал от воров — кто неожиданно пришел на помощь
Нападающего Униона Кевина Фолланда ограбили на улице, когда он вместе с партнером по команде отмечал победу в матче Бундеслиги. Вора помог остановить французский защитник Жеромом Руссийоном.
Об этом сообщили немецкие журналисты, передает Новини.LIVE.
Кевин Фолланд и Жером Руссийон отмечали победу в одном из клубов Берлина и под конец тусовки в веселом настроении шли по улице перед вызовом такси.
За Фолландом увязался неизвестный парень: отвлекая внимание танцами, он стянул часы за €180 000 и начал убегать.
Руссийон был ловчее
Футболисты побежали за ним. Фолланд упал и получил легкую травму, а вот Руссийон оказался готов к лучшему. Он настиг грабителя и удерживал его до прибытия полиции.
Отмечается, что часы сильно ударились об асфальт и пока неизвестно, подлежат ли они ремонту.
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