Футболіст Динамо розповів, коли Ярмоленко повернеться на поле

Вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко невдовзі має повернутися на поле. Це може статися вже в матчі із "Зорею".

Про це в ефірі УПЛ ТБ заявив півзахисник "Динамо" Володимир Бражко.

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Коли повернеться Ярмоленко

За словами Бражка, 34-річний Ярмоленко не поспішає з поверненням і саме тому не зіграв у трьох матчах після зимової перерви: з "Металістом 1925" (4:2), "Чорноморцем" (1:0) та "Вересом" (1:1).

Однак Володимир чекає на Ярмоленка у наступному матчі, який відбудеться 12 березня проти луганської "Зорі".

"Дуже сподіваюся, що в наступному матчі Ярмоленко вже гратиме. Сподіваюся, він добре почувається.

Можливо, є якісь проблеми, але він не поспішає і все робить із розумом. Дуже хочу, щоб він уже повернувся на поле", — сказав Бражко.

Ярмоленко останній матч провів 1 жовтня, після чого переніс операцію на нозі. У лютому поточного року Андрій відновив тренування на зборі у Туреччині, але його повернення до загальної групи затримувалося.

Цього сезону Ярмоленко забив чотири м'ячі та зробив один асист у дев'яти матчах.

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