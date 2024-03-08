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Футболіст Динамо розповів, коли Ярмоленко повернеться на поле

8 березня 2024 07:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболіст Динамо розповів, коли Ярмоленко повернеться на поле
Вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко невдовзі має повернутися на поле. Це може статися вже в матчі із "Зорею".

Про це в ефірі УПЛ ТБ заявив півзахисник "Динамо" Володимир Бражко.

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Тренування київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Коли повернеться Ярмоленко

За словами Бражка, 34-річний Ярмоленко не поспішає з поверненням і саме тому не зіграв у трьох матчах після зимової перерви: з "Металістом 1925" (4:2), "Чорноморцем" (1:0) та "Вересом" (1:1).

Однак Володимир чекає на Ярмоленка у наступному матчі, який відбудеться 12 березня проти луганської "Зорі".

"Дуже сподіваюся, що в наступному матчі Ярмоленко вже гратиме. Сподіваюся, він добре почувається.

Можливо, є якісь проблеми, але він не поспішає і все робить із розумом. Дуже хочу, щоб він уже повернувся на поле", — сказав Бражко.

Ярмоленко останній матч провів 1 жовтня, після чого переніс операцію на нозі. У лютому поточного року Андрій відновив тренування на зборі у Туреччині, але його повернення до загальної групи затримувалося.

Цього сезону Ярмоленко забив чотири м'ячі та зробив один асист у дев'яти матчах.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ
Володимир Бражко

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