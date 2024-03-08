Футболист Динамо рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре должен вернуться на поле. Это может случиться уже в матче с "Зарей".
Об этом в эфире УПЛ ТБ заявил полузащитник "Динамо" Владимир Бражко.
Когда вернется Ярмоленко
По словам Бражко, 34-летний Ярмоленко не торопится с возвращением и именно поэтому не сыграл в трех матчах после зимнего перерыва: с "Металлистом 1925" (4:2), "Черноморцем" (1:0) та "Вересом" (1:1).
Однако Владимир ждет на Ярмоленко в следующем матче, который состоится 12 марта против луганской "Зари".
"Очень надеюсь, что в следующем матче Ярмоленко уже будет играть. Надеюсь, он хорошо себя чувствует.
Возможно, есть какие-то проблемы, но он не торопится и все делает с головой. Очень хочу, чтобы он уже вернулся на поле", — сказал Бражко.
Ярмоленко последний матч провел 1 октября, после чего у него была операция на ноге. В феврале текущего года Андрей возобновил тренировки на сборе в Турции, но его возвращение в общую группу задерживалось.
В текущем сезоне Ярмоленко забил четыре мяча и сделал один ассист в девяти матчах.
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