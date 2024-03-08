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Футболист Динамо рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле

8 марта 2024 07:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Футболист Динамо рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре должен вернуться на поле. Это может случиться уже в матче с "Зарей".

Об этом в эфире УПЛ ТБ заявил полузащитник "Динамо" Владимир Бражко.

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Тренировка киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Когда вернется Ярмоленко

По словам Бражко, 34-летний Ярмоленко не торопится с возвращением и именно поэтому не сыграл в трех матчах после зимнего перерыва: с "Металлистом 1925" (4:2), "Черноморцем" (1:0) та "Вересом" (1:1).

Однако Владимир ждет на Ярмоленко в следующем матче, который состоится 12 марта против луганской "Зари".

"Очень надеюсь, что в следующем матче Ярмоленко уже будет играть. Надеюсь, он хорошо себя чувствует.

Возможно, есть какие-то проблемы, но он не торопится и все делает с головой. Очень хочу, чтобы он уже вернулся на поле", — сказал Бражко.

Ярмоленко последний матч провел 1 октября, после чего у него была операция на ноге. В феврале текущего года Андрей возобновил тренировки на сборе в Турции, но его возвращение в общую группу задерживалось.

В текущем сезоне Ярмоленко забил четыре мяча и сделал один ассист в девяти матчах.

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футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ
Владимир Бражко

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